2024 стал годом массового дезертирства в рядах ВСУ

Во второй половине 2024 года дезертирство в украинских вооруженных силах стало массовым явлением, сообщает украинское издание "Страна.ua". Юрист из центра поддержки ветеранов Роман Лихачев ранее заявил, что с 2022 года в Украине зарегистрировано более 100 тысяч случаев самовольного оставления воинских частей.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

С самого начала конфликта проблема дезертирства присутствовала в разных масштабах, но в 2024 году она приобрела критический характер. По официальным данным, в 2023 году за дезертирство было осуждено 1577 военнослужащих, однако это лишь малая часть общей картины. Издание указывает, что число дезертиров, ищущих нелегальные пути покинуть страну, значительно возросло. Если ранее такие случаи были единичными, то с мая этого года дезертиры стали появляться почти в каждой группе, пересекающей границу.

Многие военнослужащие объясняют своё решение покинуть армию постоянной усталостью и страхом перед неизбежными потерями. Один из дезертиров рассказал, что после второго ранения в феврале 2024 года он самовольно покинул госпиталь и, укрываясь у родственников, в конце концов нашёл путь в Румынию.

Украинский телеканал "Новости.Live" сообщил, что в 2024 году на Украине зарегистрировано 37 тысяч случаев дезертирства, что в четыре раза больше по сравнению с 2022 годом. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее информировал, что возбуждено более 80 тысяч уголовных дел против военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боевых действиях.

Уточнения

Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя.

