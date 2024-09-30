Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Узбекистана опровергают сообщения об избиении русскоязычных школьников в Джизаке
Telegram усилит борьбу с незаконным контентом в Южной Корее
WSJ: республиканцы намерены вернуть Сенат под свой контроль
Россия требует разъяснений по делу Скрипалей и Стерджес
ООН подсчитал урон, нанесенный по сектору Газа
Бубен и кирка: названы вещи, которые туристы забывают в аэропортах
Кобальт и литий становятся "новой нефтью" с подачи китайских компаний
Эксперт: нужно обращаться к ортодонту, если ребёнок спит с открытым ртом или закусывает язык
Минобороны РФ уничтожило эшелон ВСУ с боеприпасами

2024 стал годом массового дезертирства в рядах ВСУ

Мир

Во второй половине 2024 года дезертирство в украинских вооруженных силах стало массовым явлением, сообщает украинское издание "Страна.ua". Юрист из центра поддержки ветеранов Роман Лихачев ранее заявил, что с 2022 года в Украине зарегистрировано более 100 тысяч случаев самовольного оставления воинских частей.

2024 стал годом массового дезертирства в рядах ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

С самого начала конфликта проблема дезертирства присутствовала в разных масштабах, но в 2024 году она приобрела критический характер. По официальным данным, в 2023 году за дезертирство было осуждено 1577 военнослужащих, однако это лишь малая часть общей картины. Издание указывает, что число дезертиров, ищущих нелегальные пути покинуть страну, значительно возросло. Если ранее такие случаи были единичными, то с мая этого года дезертиры стали появляться почти в каждой группе, пересекающей границу.

Многие военнослужащие объясняют своё решение покинуть армию постоянной усталостью и страхом перед неизбежными потерями. Один из дезертиров рассказал, что после второго ранения в феврале 2024 года он самовольно покинул госпиталь и, укрываясь у родственников, в конце концов нашёл путь в Румынию.

Украинский телеканал "Новости.Live" сообщил, что в 2024 году на Украине зарегистрировано 37 тысяч случаев дезертирства, что в четыре раза больше по сравнению с 2022 годом. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее информировал, что возбуждено более 80 тысяч уголовных дел против военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боевых действиях.

Уточнения

Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Авто
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина Аудио 
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Еда и рецепты
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс Аудио 
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
Абхазия и Южная Осетия выдвинули Грузии требования о начале диалога по воссоединению Любовь Степушова SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении Дмитрий Плотников
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США
Дрожжевое тесто как у бабушки: секреты мягкости и вкуса
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Последние материалы
Telegram усилит борьбу с незаконным контентом в Южной Корее
WSJ: республиканцы намерены вернуть Сенат под свой контроль
Россия требует разъяснений по делу Скрипалей и Стерджес
ООН подсчитал урон, нанесенный по сектору Газа
Бубен и кирка: названы вещи, которые туристы забывают в аэропортах
Кобальт и литий становятся "новой нефтью" с подачи китайских компаний
Эксперт: нужно обращаться к ортодонту, если ребёнок спит с открытым ртом или закусывает язык
Минобороны РФ уничтожило эшелон ВСУ с боеприпасами
Генштаб: призывники получат возможность обжаловать решения комиссий до суда через "Госуслуги"
Пластическая хирургия осенью: плюсы и рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.