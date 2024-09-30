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Власти Узбекистана опровергают сообщения об избиении русскоязычных школьников в Джизаке

2:29
Мир

Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло сообщения о систематическом избиении русскоязычных учащихся в школе Джизака. Власти подтвердили, что инцидент между учениками действительно имел место, но был вызван личной ссорой, а не языковыми разногласиями.

Власти Узбекистана опровергают сообщения об избиении русскоязычных школьников в Джизаке
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Ранее в интернете появились сообщения от издания Ura. ru о том, что в школе № 1 города Джизака ученики седьмого класса якобы регулярно подвергают насилию русскоязычных детей, незнающих узбекского языка, и что пострадал ребенок с инвалидностью из России. Позже издание удалило эту информацию. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова сообщила, что официальных обращений по этому вопросу не поступало, но она намерена провести проверку.

В заявлении, размещенном в Telegram-канале управления образования, говорится, что произошедшее в седьмом классе школы № 1 Джизака не связано с языковыми вопросами. По предварительным данным, конфликт носил личный характер. С участниками инцидента была проведена профилактическая беседа правоохранительными органами и педагогами. Результаты расследования будут обнародованы позже.

Сурайё Рахмонова также подтвердила, что ситуация находится под контролем. Родители учащихся, инициировавших драку, были привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

На фоне этого скандала в Узбекистане разгорелся еще один инцидент: в интернете распространилось видео, на котором учительница из Ташкента бьет ученика за просьбу вести урок русского языка на русском языке. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс как в Узбекистане, так и в России. Министры иностранных дел двух стран, Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов, обсудили меры противодействия межэтнической нетерпимости на встрече в ООН.

Интернет-издание gazeta. uz сообщило, что учительница, ударившая шестиклассника, была оштрафована судом на 6,8 миллиона сумов (около 535 долларов) за оскорбление и легкие телесные повреждения. Она также отбывает семидневный арест за нападение на коллегу в другой школе и сопротивление полиции.

Уточнения

Узбекиста́н  — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Является нейтральным государством. Площадь — 448 924 км². Население, по оценке государственного комитета по статистике на 22 апреля 2024 года, превысило 37 000 000 человек.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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