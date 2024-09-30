Telegram усилит борьбу с незаконным контентом в Южной Корее

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Платформа Telegram согласилась на сотрудничество с властями Южной Кореи для борьбы с распространением порнографических дипфейков и других правонарушений, связанных с использованием мессенджера. Об этом сообщила Комиссия по телерадиовещанию и связи Южной Кореи (KCSC).

Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino, CC BY 2.0

Представители Telegram заверили KCSC, что будут придерживаться политики нулевой терпимости к незаконному контенту, связанному с технологиями, такими как дипфейки. Компания обязалась сотрудничать с властями в вопросах, касающихся не только цифровых преступлений сексуального характера, но и по вопросам, связанным с наркотиками, азартными играми и другим незаконным контентом.

На первых личных переговорах, прошедших 27-28 сентября, представители Telegram подчеркнули свою готовность реагировать на запросы южнокорейского регулятора, признавая, что преступления с использованием порнографических дипфейков представляют собой значительную социальную проблему в стране. Мессенджер подтвердил, что будет проводить регулярные консультации с KCSC и создаст дополнительную горячую линию для оперативного взаимодействия. Регулятор положительно оценил итоги переговоров и выразил надежду на более быстрое удаление незаконной информации в будущем.

Telegram также согласился сотрудничать с южнокорейской полицией. Глава Государственного следственного управления Южной Кореи, У Чжон Су, сообщил на брифинге, что полицейские начали обсуждение с мессенджером о возможной помощи в расследованиях. На данный момент диалог находится на начальной стадии, и у полиции есть отдельный канал связи с Telegram, который, как ожидается, будет оцениваться по его эффективности и конкретным действиям.

Согласно агентству Рёнхап, это первый случай взаимодействия Telegram с правоохранительными органами Южной Кореи. Полиция проводит предварительное расследование преступлений с использованием порнографических дипфейков, распространенных через Telegram, и рассматривает возможность предъявления обвинений ответственным лицам платформы. В случае выдвижения официальных обвинений может быть выписан ордер на арест руководства Telegram, который передадут в Интерпол. Также изучаются варианты сотрудничества с французскими следственными органами.

Южнокорейская прокуратура считает, что получение ордера на обыск и изъятие данных в отношении Telegram будет сложной задачей. Если компания не предоставит необходимую информацию добровольно, расследование может встретить значительные трудности.

Уточнения

Дипфейк (англ deepfake от deep learning «глубинное обучение» + fake «подделка») — методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте.

