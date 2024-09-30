WSJ: республиканцы намерены вернуть Сенат под свой контроль

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Фонд, связанный с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, выделит 67,5 миллиона долларов на предвыборную кампанию в стратегически важных штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Целью этих финансовых вливаний является возвращение контроля над Сенатом от демократов, сообщает Wall Street Journal.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

В рамках предвыборной стратегии фонд намерен направить 28 миллионов долларов на кампанию против сенатора Боба Кейси в Пенсильвании, 17 миллионов долларов в Висконсин для противодействия сенатору Тэмми Болдуин и 22,5 миллиона долларов в Мичиган, где республиканцы борются за вакантное место, удерживаемое в настоящее время демократами.

На данный момент республиканские претенденты в этих штатах отстают по объему собранных средств от своих соперников-демократов. Глава фонда Стивен Лоу отметил, что основной задачей республиканцев является достижение 51 места в Сенате, чтобы обеспечить большинство даже в случае неблагоприятного развития событий.

Ранее партия вложила около 48 миллионов долларов в Монтану и 82,5 миллиона долларов в Огайо, где демократы имеют слабые позиции для переизбрания. Демократы пока сохраняют контроль над Сенатом, но ситуация может измениться после того, как сенатор Джо Манчин из Западной Виргинии решил покинуть Демократическую партию и не участвовать в будущих выборах.

Сейчас у республиканцев 49 мест, и для получения большинства им необходимо 51 место. Однако, если Дональд Трамп выиграет президентские выборы, то для большинства будет достаточно 50 мест, так как вице-президент получит решающий голос в Сенате.

Уточнения

Сена́т США (англ. The United States Senate) — одна из двух палат Конгресса США.



