Россия требует разъяснений по делу Скрипалей и Стерджес

Российское посольство в Лондоне выразило недовольство решением британских властей не привлекать Сергея и Юлию Скрипалей к слушаниям по делу о гибели британки Дон Стерджес в 2018 году.
В заявлении, переданном РИА Новости, отмечается, что это нарушает право России на получение достоверной информации о своих гражданах и обстоятельствах инцидента.
Ранее издание Independent сообщило, что Скрипали не будут давать показания по делу из-за соображений безопасности. Газета Guardian добавила, что они избегают участия в слушаниях, опасаясь за свою безопасность.
Российская дипмиссия подчеркнула, что такое решение препятствует получению правдивой информации о состоянии здоровья Скрипалей и их юридическом статусе. Также в посольстве отметили, что действия британских властей рассматриваются как продолжение антироссийской кампании, начатой шесть лет назад.
Представители посольства заявили, что намерены продолжать добиваться от Великобритании ответов на эти вопросы.
Посо́льство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.
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