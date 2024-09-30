Россия требует разъяснений по делу Скрипалей и Стерджес

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Российское посольство в Лондоне выразило недовольство решением британских властей не привлекать Сергея и Юлию Скрипалей к слушаниям по делу о гибели британки Дон Стерджес в 2018 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

В заявлении, переданном РИА Новости, отмечается, что это нарушает право России на получение достоверной информации о своих гражданах и обстоятельствах инцидента.

Ранее издание Independent сообщило, что Скрипали не будут давать показания по делу из-за соображений безопасности. Газета Guardian добавила, что они избегают участия в слушаниях, опасаясь за свою безопасность.

Российская дипмиссия подчеркнула, что такое решение препятствует получению правдивой информации о состоянии здоровья Скрипалей и их юридическом статусе. Также в посольстве отметили, что действия британских властей рассматриваются как продолжение антироссийской кампании, начатой шесть лет назад.

Представители посольства заявили, что намерены продолжать добиваться от Великобритании ответов на эти вопросы.

Уточнения

Посо́льство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.

