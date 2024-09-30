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ООН подсчитал урон, нанесенный по сектору Газа

2:20
Мир

Согласно данным, предоставленным Спутниковым центром ООН (ЮНОСАТ), около 66% строений в секторе Газа, что составляет свыше 163 тысяч зданий, были серьезно повреждены или полностью разрушены в результате конфликта, начавшегося 7 октября прошлого года.

ООН подсчитал урон, нанесенный по сектору Газа
Фото: Lybil BER is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

В девятом обновлении оценки ущерба, подготовленном ЮНОСАТ, отмечено, что, по данным спутниковых снимков с высоким разрешением, сделанных 3 и 6 сентября 2024 года, две трети всех зданий в секторе Газа пострадали. В отчете сообщается, что из 163 778 поврежденных строений 52 564 были уничтожены, 18 913 получили серьезные повреждения, 35 591 предположительно пострадали, и 56 710 имеют незначительные повреждения.

7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинской группы ХАМАС проникли в приграничные районы, где атаковали военных и гражданских, а также захватили более 200 заложников. По информации властей, в результате нападения погибло примерно 1,2 тысячи человек.

В ответ на эти события Израиль начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа, нанося удары по гражданским объектам. Израиль также объявил полную блокаду анклава, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и медикаментов. В результате Газа фактически была разделена на южную и северную части, и Израиль начал наземные операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

Министерство иностранных дел России выступило с призывом к прекращению боевых действий. Москва заявила, что урегулирование конфликта возможно только на основе формулы, утвержденной Советом Безопасности ООН, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Уточнения

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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