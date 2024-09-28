Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Три года провала: агентство внука Пугачёвой не приносит доход
С внука Аллы Пугачёвой, сбежавшего в США, взыскали долги по ЖКХ
Россия и Мексика лидируют по импорту китайских автомобилей
Госдума предлагает разрешить бесплатно летать с двойняшками и тройняшками
Как вкусно приготовить гарниры из круп
Мускулы и выносливость: 5 самых сильных собак на планете
Как избавиться от темных кругов под глазами: неочевидные причины
Осенние стрижки для блондинок: как оставаться стильной и модной

ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации лидера "Хезболлах"

0:31
Мир

Израильские военные раскрыли подробности ликвидации лидера группировки "Хезболлах".

ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации лидера "Хезболлах"
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Согласно заявлению ЦАХАЛа, авиаудар был нанесен по центральному штабу "Хезболлах", который находился в подземном помещении под жилым домом в районе Дахия в Бейруте, на основе точной разведывательной информации.

ЦАХАЛ подчеркнул, что атака произошла в момент, когда высшее руководство группировки находилось на месте и занималось координацией деятельности против Израиля.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля (ивр. צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל‎ — Цва хагана́ ле-исраэ́ль) или сокращённо ЦА́ХАЛ (ивр. צה"ל‎ — Ца́халь / Ца́аль) — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

Опера́ция (от лат  operatio — «действие») — форма ведения военных действий оперативными (оперативно-стратегическими) объединениями вооружённых сил.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Последние материалы
Садовод Аминова: лучший способ посева моркови
Эксперт объяснил, как новые технологии помогут малому бизнесу
Уход за мягкой мебелью: способы очистки для любых видов обивки
Продажи автомобилей в августе 2024 достигли рекорда за 3,5 года
Певица Катя Лель объяснила, почему миру не нужны рептилоиды
Болгария и Румыния могут полноценно войти в Шенгенскую зону до конца года
Секреты быстрого закипания молока
Актриса Кристина Асмус вернулась к роли врача
Как картофель может быть полезным при правильном приготовлении
Как избежать ошибок при создании смоки айз: советы визажистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.