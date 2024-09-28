ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации лидера "Хезболлах"

0:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Израильские военные раскрыли подробности ликвидации лидера группировки "Хезболлах".

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Согласно заявлению ЦАХАЛа, авиаудар был нанесен по центральному штабу "Хезболлах", который находился в подземном помещении под жилым домом в районе Дахия в Бейруте, на основе точной разведывательной информации.

ЦАХАЛ подчеркнул, что атака произошла в момент, когда высшее руководство группировки находилось на месте и занималось координацией деятельности против Израиля.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля (ивр. צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל‎ — Цва хагана́ ле-исраэ́ль) или сокращённо ЦА́ХАЛ (ивр. צה"ל‎ — Ца́халь / Ца́аль) — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.



Опера́ция (от лат operatio — «действие») — форма ведения военных действий оперативными (оперативно-стратегическими) объединениями вооружённых сил.

