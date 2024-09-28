Часы Судного дня переведут на 45 секунд до начала ядерной войны

Reddit: часы Судного дня переведут на 45 секунд до Армагеддона

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"Стрелки часов Судного дня будут сдвинуты на "60 или даже 45 секунд до ядерной полуночи" — такой инсайд обсуждают в своём чате пользователи платформы Reddit из Чикагского университета.

Фото: Midjouney: Часы Судного дня показали ядерный Апокалипсис by Midjourney v 6.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Они утверждают, что между учёными-атомщиками и нобелевскими лауреатами, которые являются участниками "Бюллетеня учёных-атомщиков" (BAS), идёт обсуждение меморандума и даты его оглашения.

Причиной такого сдвига стрелок называют:

ситуацию вокруг Украины,

военные угрозы российским АЭС,

кризис на Ближнем Востоке, в котором участвует ядерный Израиль,

изменения в российской ядерной доктрине, о которых заявил Владимир Путин ,

, глобальное изменение климата,

развитие искусственного интеллекта, который может быть использован в военных целях.

Интересно, что во время Карибского кризиса команда "Часов Судного дня" не успела быстро собраться, посовещаться и перевести стрелки. Пока готовился и согласовывался меморандум, СССР и США смогли договориться и не допустить ядерной войны.

Ранее в соцсетях активно обсуждалось происшествие в Чикагском университете.

Как сообщили на том же Reddit, уборщица университета "заметила, что стрелки Часов Судного дня на действующем макете передвинулись на "30 секунд до ядерной полуночи".

По мнению комментаторов, это могло произойти при уборке макета от пыли или при его передвижении.

"Университет пытался скрыть инцидент, чтобы предотвратить слухи, однако фото с часами успело просочиться в соцсети", — написал один из них.

Уточнения

Армагеддо́н (др.-греч. Ἁρμαγεδών) — упоминаемое в «Апокалипсисе» место последней битвы сил добра с силами зла в конце времён.

В поздней христианской эсхатологической литературе и в современном неомистицизме, Армагеддо́н — обозначение не только места, но и самой битвы.



«Часы Судного дня» (англ. Doomsday Clock) — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой североамериканской атомной бомбы.

