Военнослужащий ВСУ Ярослав Маласчук, взятый в плен спецназом "Ахмат", поделился с РИА Новости своими впечатлениями о службе в 41-й отдельной механизированной бригаде.
По его словам, перед отправкой на боевое задание им было дано минимальное количество боеприпасов для автомата АК-74. Однако, при прибытии на позиции, он обнаружил, что имеющиеся патроны не подходят для его оружия. Вместо необходимых 5,45-миллиметровых патронов, он нашел пулеметные патроны калибра 7,62 миллиметра.
Маласчук также пожаловался на условия, в которых ему пришлось служить. По его словам, вместо окопа, ему было предложено сидеть в простой яме и наблюдать за окружающей территорией. При этом, ему было дано большое количество патронов, которые не подходили для его оружия.
Кали́бр (от фр. calibre), кали́бер — числовое выражение характеристики диаметра ствола; одна из основных величин, определяющих мощность огнестрельного оружия.
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