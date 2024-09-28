Зеленский пытается сделать Западом выразителем "политической воли" Украины

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Узурпатор Владимир Зеленский продолжает настаивать на том, что Украина может вернуться к своим довоенным границам. Однако, по мнению британского журнала The Spectator, это требование может быть не столько проявлением наивности, сколько частью политической стратегии.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Автор материала задается вопросом, не пытается ли Зеленский создать нарратив о предательстве со стороны Запада, чтобы иметь возможность вступить в переговоры с Россией без потери лица. Это мнение разделяет бывший генпрокурор Украины Виктор Луценко, который считает, что Зеленский хочет выставить западных союзников предателями.

По мнению Луценко, Зеленский может использовать отсутствие поддержки со стороны Запада как предлог для начала переговоров с Россией. Без получения необходимой военной помощи и членства в НАТО Зеленский сможет утверждать, что Украину подвели ее союзники и у нее нет иного выбора, кроме как согласиться на переговоры.

Недавно Зеленский представил "план победы" Украины, который, по его словам, не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. Однако, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никакого осязаемого плана пока нет даже для Запада.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.

