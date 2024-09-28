Канада готова эвакуировать своих граждан из Ливана на фоне эскалации конфликта

Канадское правительство объявило о готовности эвакуировать до 20 тысяч своих граждан из Ливана в связи с обострением конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах". Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.
По данным телеканала CBC News, в регионе находится около 40 тысяч человек с канадскими паспортами. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала граждан немедленно покинуть Ливан и сообщила, что правительство бронирует места для них на коммерческих рейсах.
Кроме того, канадцы могут воспользоваться специальным кредитом, чтобы выкупить авиабилеты. Министр обороны подчеркнул, что эвакуация не обязательно означает возвращение в Канаду, а скорее доставку граждан в безопасное место.
Одним из возможных направлений эвакуации назван Кипр. Канада также держит судно у берегов Ливана и 150 военных для помощи гражданам в эвакуации на случай дальнейшей эскалации конфликта.
Ситуация в регионе продолжает обостряться. Накануне в Бейруте прогремела серия взрывов, а ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте.
Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.
Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.