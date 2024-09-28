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Канада готова эвакуировать своих граждан из Ливана на фоне эскалации конфликта

1:18
Мир

Канадское правительство объявило о готовности эвакуировать до 20 тысяч своих граждан из Ливана в связи с обострением конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах". Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

Канада готова эвакуировать своих граждан из Ливана на фоне эскалации конфликта
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Ребров, CC BY 3.0

По данным телеканала CBC News, в регионе находится около 40 тысяч человек с канадскими паспортами. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала граждан немедленно покинуть Ливан и сообщила, что правительство бронирует места для них на коммерческих рейсах.

Кроме того, канадцы могут воспользоваться специальным кредитом, чтобы выкупить авиабилеты. Министр обороны подчеркнул, что эвакуация не обязательно означает возвращение в Канаду, а скорее доставку граждан в безопасное место.

Одним из возможных направлений эвакуации назван Кипр. Канада также держит судно у берегов Ливана и 150 военных для помощи гражданам в эвакуации на случай дальнейшей эскалации конфликта.

Ситуация в регионе продолжает обостряться. Накануне в Бейруте прогремела серия взрывов, а ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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