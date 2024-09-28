Ураган "Хелен" оставил без интернета миллионы американцев

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Ураган "Хелен", который обрушился на юго-восточную часть США, вызвал масштабные перебои в работе интернета в нескольких штатах. По данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, наиболее сильно пострадала Южная Каролина.

Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, CC BY-SA 4.0

Служба сообщила, что в результате урагана произошли значительные сбои в работе интернета на юго-востоке и в центральной части США. Это связано с тем, что тропический шторм "Хелен" продолжает двигаться вглубь страны, вызывая разрушения и отключения электричества.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана "Хелен" возросло до 33 человек. Кроме того, более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества. Теперь к списку пострадавших добавились и те, кто лишился доступа к интернету.

Ситуация продолжает развиваться, и службы мониторинга интернета отслеживают ситуацию, чтобы оценить масштабы ущерба и оказать помощь пострадавшим.

Уточнения

Ю́жная Кароли́на (англ. South Carolina, МФА: ) — штат на юго-востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Назван в честь английского короля Карла I.

