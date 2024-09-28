"Китай призывает США к поддержке принципа "одного Китая" и отказу от вооружения Тайваня"

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На полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между главой МИД КНР Ван И и госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе этой встречи Ван И выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Тайваньском проливе и призвал США к поддержке принципа "одного Китая".

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

По мнению Ван И, независимость Тайваня представляет собой значительную угрозу миру и стабильности в регионе. Если США действительно стремятся к сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе, они должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и выполнять три совместных коммюнике, подписанных между двумя странами.

Ван И также подчеркнул, что США должны прекратить вооружать Тайвань и открыто выступить против его независимости. Кроме того, они должны поддержать мирное воссоединение Китая, которое является единственным способом обеспечения долгосрочной стабильности в регионе.

Глава МИД КНР также отметил, что самой большой опасностью для ситуации в Тайваньском проливе в настоящий момент является деятельность сторонников независимости Тайваня, в том числе нынешнего главы администрации острова Лай Циндэ. Их действия представляют собой значительную угрозу миру и стабильности в регионе.

Уточнения

Кита́йская Респу́блика — частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем. Являлась одним из основателей ООН и постоянным членом её Совета Безопасности.

