Китай призывает США к честному диалогу и сотрудничеству

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На полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между главой МИД КНР Ван И и госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе этой встречи Ван И выразил обеспокоенность по поводу двойственного подхода США к Китаю.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, CC BY 2.0

По мнению Ван И, США не могут одновременно подавлять Китай и вести с ним диалог и сотрудничество. Такой подход не только неэффективен, но и противоречит интересам народов обеих стран и ожиданиям международного сообщества.

Ван И подчеркнул, что для улучшения отношений между двумя странами необходимо сформировать рациональное восприятие друг друга и выстроить правильный способ взаимодействия. США должны отказаться от позиции силы и вместо этого вести уважительный диалог и способствовать сотрудничеству в духе взаимной выгоды.

Китай призывает США к честному и открытом диалогу, а также к сотрудничеству в решении разногласий. Ван И отметил, что США не должны использовать предыдущие ошибки как предлог для продолжения совершения ошибок, а вместо этого должны стремиться к конструктивному и уважительному взаимодействию с Китаем.

Уточнения

Энтони Джон Блинкен (англ. Antony John Blinken; род. 16 апреля 1962, Йонкерс, Нью-Йорк) — американский государственный деятель. Государственный секретарь США с 26 января 2021 года.



Ван И — китайский дипломат и государственный деятель, Министр иностранных дел КНР с 25 июля 2023 года. Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам с 1 января 2023 года.

