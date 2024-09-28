Китай противостоит давлению США в торговле и технологиях

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На полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между главой МИД КНР Ван И и госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе этой встречи Ван И выразил решительное несогласие с политикой давления, которую США проводят в отношении Китая в сфере торговли и технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, PDM

По мнению Ван И, США не должны оказывать давление на торгово-экономическую и научно-техническую отрасли КНР. Он подчеркнул, что вопросы национальной безопасности не должны политизироваться и использоваться как предлог для вмешательства в внутренние дела других стран.

Ван И также заявил, что Китай не приемлет вмешательства в свои внутренние дела под предлогом защиты прав человека. Страна не намерена подчиняться указаниям других государств в этом вопросе и будет отстаивать свои суверенные права.

Уточнения

Энтони Джон Блинкен (англ. Antony John Blinken; род. 16 апреля 1962, Йонкерс, Нью-Йорк) — американский государственный деятель. Государственный секретарь США с 26 января 2021 года.



Ван И — китайский дипломат и государственный деятель, Министр иностранных дел КНР с 25 июля 2023 года. Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам с 1 января 2023 года.

