Израильская армия призывает к эвакуации жителей Бейрута

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила предупреждение о необходимости немедленной эвакуации жителей некоторых домов в южном пригороде Бейрута. По данным ЦАХАЛ, в этом районе расположены объекты шиитского движения "Хезболлах", что представляет угрозу безопасности местного населения.

Ранее израильская армия уже призывала к эвакуации жителей некоторых домов в кварталах Лайлаки и Хадас в южном пригороде Бейрута. После этого по этим кварталам были нанесены авиаудары.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри заявил, что жители южного пригорода Бейрута, в частности, районов Бурдж-аль-Бараджне и Хадас, находятся в непосредственной близости от объектов "Хезболлах". Чтобы избежать опасности, им рекомендуется немедленно покинуть здания и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них.

В пятницу вечером в Бейруте прогремела серия взрывов. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.

Уточнения

Бейру́т — столица и крупнейший город Ливана. Расположенный на полуострове, в середине ливанского побережья Средиземного моря, он является крупнейшим и главным морским портом страны. Район Бейрута состоит из столичного города и его пригородов.

