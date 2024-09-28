Сальдо заявил об ослаблении ВСУ под Херсоном

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска на Херсонском направлении существенно ослаблены. Это связано с тем, что часть их подразделений была переброшена на Донбасс и в Курскую область для участия в боевых действиях. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

По мнению Сальдо, в настоящее время противник не имеет достаточных сил для ведения активных боевых действий в Херсонской области. Однако это не означает, что обстрелы левобережья прекратились. Наоборот, они продолжаются с прежней интенсивностью.

Что касается правобережья, то там украинские войска проводят стандартные оборонительные мероприятия. Однако, по словам Сальдо, не наблюдается никаких признаков подготовки к крупномасштабным фортификационным работам или попыткам переправы на левый берег.

Напомним, что Херсонская область стала частью России после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признает легитимность этого референдума и продолжает обстреливать территорию. На данный момент под контролем России находится около 75% Херсонской области, в то время как часть территории на правобережье Днепра, включая город Херсон, остается под контролем украинских войск.