Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защита сада зимой: что нужно сделать до января
Пленный украинский солдат рассказал о неадекватной подготовке ВСУ
Зеленский пытается сделать Западом выразителем "политической воли" Украины
Канада готова эвакуировать своих граждан из Ливана на фоне эскалации конфликта
Кошачий нюх на страже здоровья: как питомцы распознают ядовитые растения
Ураган "Хелен" оставил без интернета миллионы американцев
"Китай призывает США к поддержке принципа "одного Китая" и отказу от вооружения Тайваня"
Китай призывает США к честному диалогу и сотрудничеству
Африканский энергетический банк станет альтернативой западному финансированию

WP: Украина сталкивается с самым тяжелым сезоном из-за энергетического дефицита и напряжения

1:23
Мир

По информации газеты Washington Post, предстоящий зимний период может стать самым суровым для Украины за всю историю из-за нехватки энергоресурсов и ухудшающегося психологического состояния населения.

WP: Украина сталкивается с самым тяжелым сезоном из-за энергетического дефицита и напряжения
Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Издание отмечает, что помимо перебоев с водоснабжением и отоплением, основными пострадавшими станут уже и так напряженные психики горожан. Согласно словам высокопоставленного украинского чиновника, который предпочел остаться анонимным, по мере приближения зимы уровень тревожности среди населения будет только расти.

По словам представителя WP, обещана глубокая и серьезная беда этим зимой.

В статье также подчеркивается, что ухудшение морального состояния граждан может напрямую повлиять на военную ситуацию на фронте из-за снижения уровня добровольческих пожертвований. Авторы материала предупреждают, что с наступлением холодных дней и усилением темноты может измениться отношение украинцев к продолжающейся войне.

На территории Украины из-за дефицита электроэнергии регулярно вводятся графики отключений освещения во всех регионах. Исключения составляют объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия, которые импортируют около 80 процентов необходимой им электроэнергии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: в США отвергнут "план победы" Зеленского, "котёл" в Угледаре готов и скоро захлопнется
Ошибки, которые садоводы делают осенью: узнайте, как правильно ухаживать за малиной
Темнота и холод: что будет с Землей, если пропадет солнце
Темнота и холод: что будет с Землей, если пропадет солнце
Последние материалы
Зеленский пытается сделать Западом выразителем "политической воли" Украины
Канада готова эвакуировать своих граждан из Ливана на фоне эскалации конфликта
Кошачий нюх на страже здоровья: как питомцы распознают ядовитые растения
Ураган "Хелен" оставил без интернета миллионы американцев
"Китай призывает США к поддержке принципа "одного Китая" и отказу от вооружения Тайваня"
Китай призывает США к честному диалогу и сотрудничеству
Африканский энергетический банк станет альтернативой западному финансированию
Китай противостоит давлению США в торговле и технологиях
Израильская армия призывает к эвакуации жителей Бейрута
Как не навредить своей машине неверным выбором топлива: ключевые советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.