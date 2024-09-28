По информации газеты Washington Post, предстоящий зимний период может стать самым суровым для Украины за всю историю из-за нехватки энергоресурсов и ухудшающегося психологического состояния населения.
Издание отмечает, что помимо перебоев с водоснабжением и отоплением, основными пострадавшими станут уже и так напряженные психики горожан. Согласно словам высокопоставленного украинского чиновника, который предпочел остаться анонимным, по мере приближения зимы уровень тревожности среди населения будет только расти.
По словам представителя WP, обещана глубокая и серьезная беда этим зимой.
В статье также подчеркивается, что ухудшение морального состояния граждан может напрямую повлиять на военную ситуацию на фронте из-за снижения уровня добровольческих пожертвований. Авторы материала предупреждают, что с наступлением холодных дней и усилением темноты может измениться отношение украинцев к продолжающейся войне.
На территории Украины из-за дефицита электроэнергии регулярно вводятся графики отключений освещения во всех регионах. Исключения составляют объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия, которые импортируют около 80 процентов необходимой им электроэнергии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.