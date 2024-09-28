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Израиль ликвидировал ключевых командиров "Хезболлы" на юге Ливана в ходе авиаударов

1:30
Мир

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нейтрализации важного командующего ракетным подразделением ливанского шиитского движения "Хезболла" Мухаммеда Али Исмаила на южной территории Ливана. Вместе с ним были устранены его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил и несколько других высокопоставленных командиров организации.

Сообщение армии, опубликованное на официальном Telegram-канале ЦАХАЛ, подчеркнуло значимость проведённых операций в сокращении военного потенциала "Хезболлы". Уничтожение ключевых фигур призвано ослабить способность движения к организации и проведению ракетных атак против Израиля.

В тот же вечер в столице Ливана, Бейруте, произошла серия мощных взрывов. Пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари, подтвердил, что израильские ВВС провели точечный авиаудар по центральному штабу "Хезболлы" в районе Дахия. Штаб организации был размещён под жилыми домами, что усложняет проведение военных операций и увеличивает риски для гражданского населения.

Действия Израиля направлены на пресечение военных возможностей "Хезболлы" и предотвращение дальнейших угроз безопасности. Усиленные военные меры свидетельствуют о стремлении Израиля обеспечить стабильность и защиту своих границ в условиях обострения конфликта с ливанским движением.

Уточнения

Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

А́рмия оборо́ны Изра́иля  — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности. Нынешний начальник 

Лива́н , — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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