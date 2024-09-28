США вводят временные ограничения на передвижение госслужащих в Израиле

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Посольство США в Иерусалиме объявило о введении временного ограничения на перемещение государственных служащих США и их семей по территории Израиля с целью обеспечения безопасности.

Фото: pixabay.com by Cytis, PDM

Запрет касается передвижений вне Иерусалима, Беэр-Шевы и агломерации Тель-Авива и обусловлен обострением вооружённого конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла".

Ранее посольство США уже сообщало о временных мерах, направленных на ограничение посещения северных регионов Израиля для американских государственных служащих и их семей.

В официальном предупреждении на веб-сайте посольства было указано, что по соображениям предосторожности государственным служащим США и членам их семей запрещено покидать агломерацию Тель-Авива, включая города Герцлия, Нетания и Эвен-Йехуда, а также Иерусалем и Беэр-Шеву до получения дальнейших инструкций. При этом государственным сотрудникам США разрешено передвигаться между указанными тремя районами для личных нужд и посещать международный аэропорт Бен-Гурион.

Дипломатическое представительство также напомнило гражданам США о необходимости проявлять повышенную осторожность и обеспечивать себе более высокий уровень личной безопасности в условиях нестабильной обстановки.

Уточнения

Иерусали́м — город на Ближнем Востоке, столица Израиля и де-юре столица Государства Палестина. Вопрос о принадлежности Восточного Иерусалима остаётся спорным и оспаривается многими международными организациями.

