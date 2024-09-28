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"Хезболла" опровергла обвинения в хранении оружия в южном Бейруте после израильских авиаударов

1:01
Мир

Ливанское шиитское движение "Хезболла" оспорило заявления о наличии оружия в зданиях южного пригорода Бейрута, которые стали объектами атак израильских ВВС. Организация назвала эти утверждения ложными и не соответствующими действительности.

"Хезболла" опровергла обвинения в хранении оружия в южном Бейруте после израильских авиаударов
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям двух кварталов южного Бейрута с призывом немедленно покинуть свои дома. В сообщении ЦАХАЛ указывалось, что в этих районах расположены объекты, связанные с "Хезболлой". Впоследствии Израиль предпринял авиационные удары по указанным кварталам, ссылаясь на предполагаемые военные цели.

"Хезболла" заявила, что противоречащие факты о наличии оружия или складов вооружения в жилых зданиях, подвергшихся недавним обстрелам в южном Бейруте, являются вымышленными. Это заявление было опубликовано на официальном Telegram-канале организации, посвященном "исламскому сопротивлению".

Уточнения

Бейру́т  — столица и крупнейший город Ливана. Расположенный на полуострове, в середине ливанского побережья Средиземного моря, он является крупнейшим и главным морским портом страны. Район Бейрута состоит из столичного города и его пригородов.

Хезболла́ (араб. حزب اللهХ̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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