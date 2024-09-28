"Хезболла" опровергла обвинения в хранении оружия в южном Бейруте после израильских авиаударов

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Ливанское шиитское движение "Хезболла" оспорило заявления о наличии оружия в зданиях южного пригорода Бейрута, которые стали объектами атак израильских ВВС. Организация назвала эти утверждения ложными и не соответствующими действительности.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям двух кварталов южного Бейрута с призывом немедленно покинуть свои дома. В сообщении ЦАХАЛ указывалось, что в этих районах расположены объекты, связанные с "Хезболлой". Впоследствии Израиль предпринял авиационные удары по указанным кварталам, ссылаясь на предполагаемые военные цели.

"Хезболла" заявила, что противоречащие факты о наличии оружия или складов вооружения в жилых зданиях, подвергшихся недавним обстрелам в южном Бейруте, являются вымышленными. Это заявление было опубликовано на официальном Telegram-канале организации, посвященном "исламскому сопротивлению".

Уточнения

Бейру́т — столица и крупнейший город Ливана. Расположенный на полуострове, в середине ливанского побережья Средиземного моря, он является крупнейшим и главным морским портом страны. Район Бейрута состоит из столичного города и его пригородов.



Хезболла́ (араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия.

