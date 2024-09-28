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Израильские ВВС усилили патрулирование аэропорта Бейрута

1:16
Мир

Военно-воздушные силы Израиля начали усиленное патрулирование территории международного аэропорта Бейрута с целью предотвратить посадку самолётов, на которых могут находиться вооружённые средства для шиитского движения "Хезболла", сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские ВВС усилили патрулирование аэропорта Бейрута
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что Израиль категорически не допустит передачи оружия "Хезболле". По его словам, Израиль обладает информацией о поставках иранского оружия и предпринимает действия для их пресечения. Самолёты ВВС активно патрулируют район аэропорта, предотвращая возможные попытки переброски вооружений.

Хагари отметил, что в отличие от Сирии, Ливан на протяжении многих лет демонстрировал ответственное поведение, не позволяя перемещению оружия через гражданские аэропорты. Израиль заранее заявил, что не допустит посадки враждебных самолётов с вооружениями в гражданский аэропорт Бейрута, который предназначен исключительно для гражданских нужд. По его словам, важно сохранить аэропорт в его нынешнем статусе, обеспечивая безопасность и его использование для мирных целей.

 

Уточнения

Хезболла́ (араб. حزب اللهХ̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия.

Военно-воздушные силы Израиля  — один из трёх видов вооружённых сил Израиля, имеются четыре рода авиации: тактическая, истребительная ПВО, разведывательная и транспортная. Считаются одними из самых сильных в мире.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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