Израильские ВВС усилили патрулирование аэропорта Бейрута

Военно-воздушные силы Израиля начали усиленное патрулирование территории международного аэропорта Бейрута с целью предотвратить посадку самолётов, на которых могут находиться вооружённые средства для шиитского движения "Хезболла", сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что Израиль категорически не допустит передачи оружия "Хезболле". По его словам, Израиль обладает информацией о поставках иранского оружия и предпринимает действия для их пресечения. Самолёты ВВС активно патрулируют район аэропорта, предотвращая возможные попытки переброски вооружений.
Хагари отметил, что в отличие от Сирии, Ливан на протяжении многих лет демонстрировал ответственное поведение, не позволяя перемещению оружия через гражданские аэропорты. Израиль заранее заявил, что не допустит посадки враждебных самолётов с вооружениями в гражданский аэропорт Бейрута, который предназначен исключительно для гражданских нужд. По его словам, важно сохранить аэропорт в его нынешнем статусе, обеспечивая безопасность и его использование для мирных целей.
Хезболла́ (араб. حزب الله Х̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия.
Военно-воздушные силы Израиля — один из трёх видов вооружённых сил Израиля, имеются четыре рода авиации: тактическая, истребительная ПВО, разведывательная и транспортная. Считаются одними из самых сильных в мире.
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