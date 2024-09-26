Польский эксперт рассказал о возможных последствиях эскалации против России

Публицист Зинкевич: в случае вынужденного военного ответа РФ США будут охвачены Армагеддоном

1:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Если Россию вынудят на военный ответ, Соединённые Штаты будут охвачены Армагеддоном, а европейские страны очутятся под водой. Об этом информирует EADaily со ссылкой на публициста из Польши Евгениуша Зинкевича.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols, PDM

По мнению Евгениуша Зинкевича, на сегодняшний день большое количество граждан Европы всё ещё надеются на то, что Российская Федерация пребывает в центре малозначительного вооружённого конфликта с Украиной, не понимая, что данный прокси-конфликт столицы Соединённых Штатов Америки и Организации Североатлантического договора против РФ представляет ещё большую опасность, нежели происходящее в период Второй мировой.

Специалист акцентировал внимание на том, что в данный момент времени осуществляется вторжение в РФ, которая имеет ЯО, и мир не понимает, что он уже сегодня пребывает в середине Третьей мировой. По территории Российской Федерации наносятся болезненные удары оружием государств международной военно-политической организации НАТО, действия которой можно лицезреть везде. Североатлантический альянс осуществляет работу над связью, перевозками и командованием, напомнил публицист.

Давая прогнозы по поводу ответных действий РФ на прокси-конфликт, специалист подчёркивает, что запуск "Посейдонов" по ​​обе стороны побережья Соединённых Штатов главнейшим образом видоизменил бы Северную Америку. Такой расклад дел привёл бы к тому, что некоторые американские территории оказались бы под океаном. Случилось бы большое извержение в международном биосферном заповеднике, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО — Йеллоустонском парке. Штаты в таком случае будут охвачены Армагеддоном. Не может стать исключением и появление нового континента. В итоге всё может привести к тому, что европейские страны очутятся под водой.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.



Армагеддо́н (др.-греч. Ἁρμαγεδών) — упоминаемое в «Апокалипсисе» место последней битвы сил добра с силами зла в конце времён.

