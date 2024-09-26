Польский эксперт рассказал о возможных последствиях эскалации против России

Если Россию вынудят на военный ответ, Соединённые Штаты будут охвачены Армагеддоном, а европейские страны очутятся под водой. Об этом информирует EADaily со ссылкой на публициста из Польши Евгениуша Зинкевича.
По мнению Евгениуша Зинкевича, на сегодняшний день большое количество граждан Европы всё ещё надеются на то, что Российская Федерация пребывает в центре малозначительного вооружённого конфликта с Украиной, не понимая, что данный прокси-конфликт столицы Соединённых Штатов Америки и Организации Североатлантического договора против РФ представляет ещё большую опасность, нежели происходящее в период Второй мировой.
Специалист акцентировал внимание на том, что в данный момент времени осуществляется вторжение в РФ, которая имеет ЯО, и мир не понимает, что он уже сегодня пребывает в середине Третьей мировой. По территории Российской Федерации наносятся болезненные удары оружием государств международной военно-политической организации НАТО, действия которой можно лицезреть везде. Североатлантический альянс осуществляет работу над связью, перевозками и командованием, напомнил публицист.
Давая прогнозы по поводу ответных действий РФ на прокси-конфликт, специалист подчёркивает, что запуск "Посейдонов" по обе стороны побережья Соединённых Штатов главнейшим образом видоизменил бы Северную Америку. Такой расклад дел привёл бы к тому, что некоторые американские территории оказались бы под океаном. Случилось бы большое извержение в международном биосферном заповеднике, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО — Йеллоустонском парке. Штаты в таком случае будут охвачены Армагеддоном. Не может стать исключением и появление нового континента. В итоге всё может привести к тому, что европейские страны очутятся под водой.
А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.
Армагеддо́н (др.-греч. Ἁρμαγεδών) — упоминаемое в «Апокалипсисе» место последней битвы сил добра с силами зла в конце времён.
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