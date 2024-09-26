Китай стремится заручиться поддержкой "мирового большинства" для мирного плана по Украине

КНР стремится заручиться поддержкой для реализации мирного плана по Украине

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Украинские дипломаты заявляют, что Китай стремится привлечь на свою сторону страны Латинской Америки, Азии и Африки, чтобы продемонстрировать их поддержку как доказательство "мирового большинства".

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, PDM

Китай намерен провести закулисные переговоры в ООН, чтобы добиться поддержки своего плана прекращения конфликта между Россией и Украиной на условиях, выгодных для Москвы. Об этом говорится в документе, который украинские дипломаты распространили на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Politico.

Цель Китая — заморозить конфликт и поддержать мирные переговоры, учитывающие интересы безопасности каждой стороны, с тем чтобы "не допустить поражения России". Об этом пишет издание argumenti. ru.

По данным Politico, Вашингтон выступает против этой инициативы, а в Киеве настолько обеспокоены ситуацией, что решили сделать эту информацию публичной. Источник информации о намерениях Пекина не уточняется.

В мае текущего года Китай и Бразилия представили мирный план, включающий защиту гражданского населения, обмен военнопленными, отказ от расширения зоны боевых действий и беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи. В августе Пекин заявил, что более 110 стран поддержали эту инициативу. Однако Украина, США и Евросоюз посчитали, что план отвечает интересам России.

В Кремле выразили поддержку мирным инициативам Китая. Президент России Владимир Путин в 2023 году заявил, что предложения Пекина в будущем могут стать основой для разработки плана мирного урегулирования конфликта.

Уточнения

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