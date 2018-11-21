Президентом Интерпола выбрали корейца вместо русского генерала

На пост президента Интерпола выбрали Ким Чен Яна из Южной Кореи. Его конкурентом был генерал Прокопчук, занимающий пост вице-президента Интерпола.

В рамках 87-й генеральной ассамблеи Международной уголовной полиции страны участницы сделали свой выбор в пользу исполняющего обязанности президента Интерпола Ким Чен Ян. Срок его президентства будет сокращённым — до 2020 года. Это связано с тем, что предыдущий глава организации, Мэн Хунвэй, досрочно покинул пост в ноябре этого года. Во время деловой поездки в Китай Хунвэй пропал, после в Интерпол пришло письмо его авторства, в котором сообщается о решении уйти в отставку. Супруга Хунвэя заявила, что не уверена, что муж жив, а также о том, что ей поступали звонки с угрозами. Власти Китая объявили о том, что бывший директор Интерпола был задержан по подозрению в коррупции.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщал о том, что вероятным победителем выборов главы международной полиции является российский генерал Александр Прокопчук. Это вызвало возмущение в некоторых странах: так, Сейм Литвы заявил, что страна выйдет из Интерпола, если Прокопчук победит на выборах. К таким же действиям парламент прибалтийской страны призвал остальные демократические страны. Причиной заявления стало подозрение в том, что Россия посредством своего представителя влияет на Интерпол с целью политического давления. Под этим подразумевается так называемые "Красные циркуляры" Интерпола — запросы на немедленный арест.

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