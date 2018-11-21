На пост президента Интерпола выбрали Ким Чен Яна из Южной Кореи. Его конкурентом был генерал Прокопчук, занимающий пост вице-президента Интерпола.
В рамках 87-й генеральной ассамблеи Международной уголовной полиции страны участницы сделали свой выбор в пользу исполняющего обязанности президента Интерпола Ким Чен Ян. Срок его президентства будет сокращённым — до 2020 года. Это связано с тем, что предыдущий глава организации, Мэн Хунвэй, досрочно покинул пост в ноябре этого года. Во время деловой поездки в Китай Хунвэй пропал, после в Интерпол пришло письмо его авторства, в котором сообщается о решении уйти в отставку. Супруга Хунвэя заявила, что не уверена, что муж жив, а также о том, что ей поступали звонки с угрозами. Власти Китая объявили о том, что бывший директор Интерпола был задержан по подозрению в коррупции.
Ранее ряд зарубежных СМИ сообщал о том, что вероятным победителем выборов главы международной полиции является российский генерал Александр Прокопчук. Это вызвало возмущение в некоторых странах: так, Сейм Литвы заявил, что страна выйдет из Интерпола, если Прокопчук победит на выборах. К таким же действиям парламент прибалтийской страны призвал остальные демократические страны. Причиной заявления стало подозрение в том, что Россия посредством своего представителя влияет на Интерпол с целью политического давления. Под этим подразумевается так называемые "Красные циркуляры" Интерпола — запросы на немедленный арест.
Читайте также:
Кому не угодил экс-глава Интерпола?
От ножа до расстрела: за что Китай осудит экс-главу Интерпола
Россия близка к дипломатической победе в Интерполе
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Мужчины в России страшные, девушки не знают английского, а перелеты на самолетах долгие. Вот далеко не весь список претензий хоккеиста из Канады.
Мужчины в России страшные, девушки не знают английского, а перелеты на самолетах долгие. Вот далеко не весь список претензий хоккеиста из Канады.
В случае неуплаты депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает штрафовать граждан. Его возмутило, что неработающие граждане пользуются соцуслугами государства.
Возникновению проблемы "спорных" с японцами территорий Южных Курил мы обязаны "волюнтаризму" Хрущева и Горбачева. На очереди волюнтаризм Владимира Путина?