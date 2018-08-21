Россия предложила Украине обмен моряками

Российская сторона готова обменять экипаж захваченного на Украине судна "Норд" на экипаж украинского "ЯМК-0041". Об этом стало известно от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

С соответствующей просьбой она обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой. Москалькова отметила, что российские власти не препятствуют этой инициативе. Украинские граждане уже дали показания по уголовному делу о незаконной рыбной ловле, сегодня "они как свидетели свою функцию выполнили".

Отметим, что в начале месяца коллеги решили помочь задержанным морякам крымского судна "Норд" и украинского "ЯМК-0041". Денисова уже обращалась к украинскому лидеру Петру Порошенко с предложением обменять моряков.

Члены экипажа "Норда" были задержаны в марте, а "ЯМК-0041" — в мае.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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