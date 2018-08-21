Британия уговаривает Трампа и ЕС ужесточить антироссийские санкции

В ходе своего грядущего рабочего визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант намерен обсудить с действующим американским президентом Дональдом Трампом вопрос об ужесточении антироссийских санкций.

Английское издание"The Guardian" поделилось информацией по этому поводу. Так, оказывается, Джереми Хант считает, что на сегодняшний день ужесточение санкций в отношении Российской Федерации необходимо. Также британский министр иностранных дел заявляет, что странам Североатлантического альянса необходимо вести более жесткую политику с Россией. В частности, например, "спросить с нее" за "аннексию" Крымского полуострова в 2014 году.

Авторы материала в британском издании считают, что идея Джереми Ханта может поссорить правительство Великобритании с президентом США Дональдом Трампом. Дело в том, что последний всегда неохотно высказывался о расширении санкций против России, а в последнее время и вовсе все чаще говорит о налаживании диалога с Москвой. По этому поводу в правительстве США даже наметился раскол — одни считают, что политика в отношении Российской Федерации должна быть более жесткой, другие же считают, что Соединенным Штатам Америки необходимо выстраивать с ней дружественные и взаимовыгодные отношения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие страны больше всего "не любят Россию". Так, Великобритания наравне со Швецией и прибалтийскими государствами заняла в рейтинге первые места.

Фото: Fotodom. ru

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