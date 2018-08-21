В Литве рассказали, как Россия может прийти в Прибалтику

Страны Прибалтики уже далеко не первый год страдают от оттока населения. В Литве же заявили, что это ставит под угрозу всю Европу.

Так, глава Литовского центра социальных исследований Сармите Микуленене заявила, что сокращение населения в стране — удар не только по самой Литве и Прибалтике, но и по всей Европе в целом. По мнению Микуленене, в обществе нарастает напряженность — многие уверены, что столь плачевной ситуацией на востоке Европы может воспользоваться в своих интересах Российская Федерация.

Отметим, что население Литвы уменьшается быстрее всего в Евросоюзе. Следом за ней в антирейтинге — Хорватия, Латвия, Болгария и Румыния. Ранее "Правда.Ру" уже писала о массовом оттоке латвийского населения из страны - за последнюю четверть века населения Литвы сократилось практически на треть. В 2015 году Латвию покинули 30 тысяч человек, а через два года — уже 50 тысяч.

Антироссийская риторика в Прибалтике на нет, по-видимому, сходить не собирается. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный европейский исследовательский центр составил список стран, что больше всего "не любят Россию". Так, Литва, Латвия и Эстония в нем наравне со Швеций и Великобритания заняли в рейтинге первые места.

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