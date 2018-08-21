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Источник Правда.Ру

Начинай сначала: Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в выборы в конгресс

Мир

Москва пытается повлиять на предстоящие в ноябре выборы в американский Конгресс. Об этом заявила компания Microsoft, сообщает агентство Associated Press.

Начинай сначала: Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в выборы в конгресс. 391026.jpeg

Отмечается, что Microsoft выявила группу хакеров, которая связана с правительством РФ, она создавала ложные домены, оказавшиеся подделкой 2 институтов США: Хадсона и Международного республиканского.

Кроме того, утверждается, будто появилось еще 3 ложных домена, их создали так, будто они принадлежат американскому Сенату. Однако точных описаний этих доменов компания не предоставила, поясняет Associated Press.

По мнению главы компании Брэда Смита, "эта активность фокусируется, главным образом, на подрыве демократии", при этом на данный момент попыток зайти на сайты не было. Спикер не преминул подчеркнуть, вмешательство осуществляет хакерская группа Strontium, известная так же, как Fancy Bear или APT2.

Associated Press отмечает, ссылаясь на спецпрокурора Роберта Мюллера, ищущего "российский след" в последних президентских выборах, группа связана с ГРУ. Ей же принадлежат атаки в период выборов 2016 на Национальный комитет Демократической партии и предвыборную кампанию Хиллари Клинтон.

Как сообщала "Правда.Ру", американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Это не оспаривают и Белом доме — там отрицают "сговор" с Россией. Впрочем, каких-либо доказательство американские спецслужбы в любом случае не представили.

Ранее независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, который также ведет расследование на данную тему, обвинил 13 россиян и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

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Темы Microsoft хакеры Россия и США вмешательство в выборы
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