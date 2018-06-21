Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с главой Украины Петром Порошенко. Инициатором диалога, по информации пресс-службы Кремля, стал Киев.
Предметом обсуждения стало урегулирование конфликта в Донбассе с учетом июньской встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция).
Президент России поделился обеспокоенностью в связи с обострением обстановки в регионе и тем, что число жертв среди мирного населения только возрастает по причине обстрелов украинских боевиков. Путин напомнил о необходимости выполнения Минских соглашений как единственной платформы для разрешения ситуации в Донбассе.
Еще одной темой переговоров стало обсуждение предложения российской стороны по учреждению охранной миссии ООН на Украине.
Также главы государств не обошли и тему обмена удерживаемыми лицами и посещения омбудсменами России и Украины своих граждан, находящихся в заключении вне родины.
Это уже второй телефонный разговоров Путина и Порошенко за нынешний месяц. Как ранее писала "Правда.Ру", предыдущий состоялся 9 июня. Во время беседы тогда Петр Порошенко ратовал за необходимость скорейшего освобождения украинских политических заключенных и выражал обеспокоенность голодовкой Олега Сенцова и других украинцев.
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