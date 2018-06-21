Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину

Мир

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с главой Украины Петром Порошенко. Инициатором диалога, по информации пресс-службы Кремля, стал Киев.

Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину. 388480.jpeg

Предметом обсуждения стало урегулирование конфликта в Донбассе с учетом июньской встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция).

Президент России поделился обеспокоенностью в связи с обострением обстановки в регионе и тем, что число жертв среди мирного населения только возрастает по причине обстрелов украинских боевиков. Путин напомнил о необходимости выполнения Минских соглашений как единственной платформы для разрешения ситуации в Донбассе.

Еще одной темой переговоров стало обсуждение предложения российской стороны по учреждению охранной миссии ООН на Украине.

Также главы государств не обошли и тему обмена удерживаемыми лицами и посещения омбудсменами России и Украины своих граждан, находящихся в заключении вне родины.

Это уже второй телефонный разговоров Путина и Порошенко за нынешний месяц. Как ранее писала "Правда.Ру", предыдущий состоялся 9 июня. Во время беседы тогда Петр Порошенко ратовал за необходимость скорейшего освобождения украинских политических заключенных и выражал обеспокоенность голодовкой Олега Сенцова и других украинцев.

Читайте также:

Рассекречен новый телефонный разговор Путина и Порошенко 

Зачем Порошенко снова звонил Путину 

22 июня. Страшная война и цена Победы 22 июня. Страшная война и цена Победы

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Россия Украина Донбасс переговоры Петр Порошенко Владимир Путин
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
22 июня. Страшная война и цена Победы
Балканы
Турция рулит газом для Европы
Аналитика
IOST, ETC и NANO: топ-перформеры за последние 24 часа
Читательский топ
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Новости Все >
Причина развода Шнура: измены, пьянка и тусовки
Познер рассказал о причине запрета программы с Лимоновым
На Липецкую область упал неизвестный объект из космоса. Видео
Пранк вышел из-под контроля: зеленоградец сядет за удар полицейскому
"У нас ЧМ-2018": мэрия Собянина запретила митинг против пенсионной реформы
"Жидкий Терминатор" сыграет героя Украины
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Мир
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Политика
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Наука и техника
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Власть
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Украина
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Наука и техника
БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России

Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.

БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Мир
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Общество
СМИ: четверть умерших провинциалов не доживает до пенсии
Игорь Буккер Зачем идолам острова Пасхи "шляпы" Игорь Буккер Любовь Степушова Прогноз: мировая экономика вниз, а российская вверх Любовь Степушова Василий Амирджанов США наигрались в права человека Василий Амирджанов
Комментарии
Украинцы признали Богдана Хмельницкого коммунистом и агентом Путина
Мировой скандал: "Миротворец" внес Трампа в список врагов Украины
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Трагедии России заложены в проамериканской Конституции
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
"У нас ЧМ-2018": мэрия Собянина запретила митинг против пенсионной реформы
Мировой скандал: "Миротворец" внес Трампа в список врагов Украины
Дома реновации в "новой" Москве начнут строить в этом году
"У нас ЧМ-2018": мэрия Собянина запретила митинг против пенсионной реформы
Единороссы признали банкротство созданной ими пенсионной системы
СМИ: в страшной аварии на Кутузовском сгорели заживо "мажоры"
Трамп швырял в Меркель конфеты на саммите G7
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
22 июня. Страшная война и цена Победы
Никто не защитит Европу от России
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Юлия Тимошенко собирается участвовать в выборах президента Украины
Матвиенко исключила возможность отсрочки пенсионной реформы
Единороссы признали банкротство созданной ими пенсионной системы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Балканы
Турция рулит газом для Европы

Болгария предпринимает шаги к налаживанию отношений с Россией, но они обречены на неудачу, считает бывший кандидат в президенты Болгарии, общественный деятель и публицист Пламен Пасков. Это невыгодно "Газпрому", да и правительство Болгарии не может дать гарантии России.

Турция рулит газом для Европы
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Дальний Восток
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Украина
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
США и Канада
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Мир
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Мир
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
Ближний Восток
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Мир
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Евросоюз снова расчесал толерантность
Мир
Евросоюз снова расчесал толерантность
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался