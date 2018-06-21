"Жидкий Терминатор" сыграет героя Украины

Голливудский актёр Роберт Патрик, снявшийся в роли главного злодея в боевике "Терминатор 2: Судный день", примет участие в съёмках фильма "Захар Беркут".

Фото: кадр из фильма Терминатор 2: Судный день

Как сообщает телеканал 112.ua, артист исполнит главную роль в экранизации одноимённой исторической повести Ивана Франко.

Сюжет фильма рассказывает о борьбе древних карпатских общин против нашествия монголов и социального угнетения.

Как пишет Life.ru, съёмки ленты проходят в Закарпатье. Патрик уже опубликовал на своей странице Instagram снимки из Украины.

Напомним, это не первый фильм об Украине. Пару лет назад Оливер Стоун снял работу, рассказывающую о трагических днях украинского Майдана. Не так давно зрителей Европы потряс фильм французского режиссера Поля Морейры "Маски революции", посвященный событиям на Майдане.

Что характерно, первым, кто продемонстрировал данную картину, был платный французский телеканал CANAL+.

Почему Франция решилась на трансляцию такой картины? Какую аудиторию и реакцию со всего мира она привлечет?

Об этом Pravda.Ru рассказал Дмитрий Де Кошко, председатель "Координационного совета российских соотечественников во Франции", журналист.

"Это первый фильм, который на французском телеканале показывает какую-то часть истины о Майдане и о трагических событиях в Одессе. К сожалению, это показано на CANAL+, платном телеканале, но имеющем определенное влияние в среде среднего и полуинтеллигентного классов больших городов. Это значит, что какое-то движение произошло среди олигархов, которые держат французские СМИ в руках",- считает эксперт.

"Это отражает тот факт, что в определенной категории политиков и олигархов считают, что необходимо немного изменить риторику о России",- уверен французский журналист.