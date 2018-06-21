Bild: болельщики ЧМ-2018 выпили почти все пиво в России

Немецкая пресса анализирует чемпионат мира по футболу и иронизирует над внеплановыми проблемами организаторов.

Как пишет Bild, владельцы заведений совершенно не ожидали такого наплыва и опасаются, что гости мирового первенства по футболу опустошат их пивные запасы ещё до начала финальной стадии турнира.

По словам журналистов, мировое футбольное первенство без пива - «это как соревнования по плаванию без воды». А бары в центре Москвы «каждый вечер битком набиты футбольными фанатами».

«Болельщики опустошают наши запасы. Мы не знали, что иностранные гости пьют так много пива. Водки и вина у нас в избытке, а вот пиво заканчивается. Это просто невероятно, сколько латиноамериканцы и англичане выпивают за один вечер», - цитирует Bild владельца Old School Pub.

Издание отмечает, что в течении десяти дней "десятки тысяч мексиканцев, аргентинцев, перуанцев, бразильцев и всё больше англичан буквально оккупируют территорию вокруг Красной площади. По многим улицам практически невозможно пройти, поскольку болельщики там поют, танцуют, празднуют и в первую очередь ПЬЮТ", - подчёркивает Bild.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что команды-участницы чемпионата мира по футболу начинают приезжать в Россию. В каждом городе их встречают делегации.

Кроме того, в столицу страны прибыла команда Португалии. В аэропорту гостям устроили традиционный прием: угостили хлебом и солью под "Подмосковные вечера". В номерах игроков также ждал сюрприз - детские фотографии футболистов.

Сборную Ирана, что прилетела первой, в московском аэропорту встретили фанаты. Как отметил капитан команды Масуд Шоджаеи, Россия - гостеприимна, условия размещения футболистам очень нравятся.

Отметим, что в Россию также прибыли спортсмены из Панамы, Саудовской Аравии, Испании, Исландии, Марокко, Аргентины и Туниса. Соревнования начнется 14 июня и завершатся через месяц, игры пройдут на стадионах 11 городов страны.

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