Власть перестанет выплачивать компенсации при стихийных ЧП

Cпециалисты министерства финансов подготовили поправки в закон, согласно которым в случае стихийных бедствий россияне не смогут рассчитывать на бесплатную компенсацию.

Фото: Информационный портал органов государственной власти Тамбовской области

По данным издания Ведомости, новое жилье им будут предоставлять без права собственности. В настоящее время, согласно действующим правилам, в таких случаях россияне могут получить новое помещение в собственность.

В поправках Минфина говорится, что без страховки своего жилья россияне смогут получить новое только по договору социального найма в случаях, если у заявителей нет другого благоустроенного помещения и если они признаны малоимущими.

Согласно новым правилам, информация о всем застрахованном жилье будет находится в общей базе. За утраченное жилье застрахованные получат деньги или другое помещение, если оно есть в жилищном фонде.

Сообщается, что для страховщиков введут обязательную минимальную сумму выплат при утрате жилья. На сегодняшний день речь идет о минимуме в 300 тысяч рублей.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что к идее внедрить в России массовое страхование жилья от стихийных бедствий депутатов Госдумы подтолкнуло трагическое наводнение на Дальнем Востоке, нанесшее ущерб экономике в размере 40 миллиардов рублей. О том, почему в стране нельзя вводить обязательное страхование жилищ от ЧС и какие выгоды извлекут лоббисты, "Правде.Ру" рассказали эксперты.

Читайте больше:

Страхование жилья от ЧС: бес затаился в цифрах