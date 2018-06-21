Украина мечтает обстрелять Россию американскими "Патриотами"

Министр обороны Украины Степан Полторак выступил с предложением приобрести пять дивизионов комплексов ПВО Patriot.

Полторак предложил сделать это на средства, которые поступят в государственный бюджет от борьбы с контрабандой.

На заседании правительства им было озвучено мнение, что « $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией».

Напомним, власти США приняли решение поставлять оружие украинской стороне в декабре 2017 года. В Вашингтоне тогда пояснили, что хотят продавать Киеву только оборонительное вооружение.

Позже, в 2017 году, Белый дом одобрил поставку американского летального оружия. Вашингтон также разрешил поставить Киеву крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1, боеприпасы, а также сопутствующее детали и аксессуары к ним.

Общая сумма поставки тогда составила $41,5 млн. А в марте 2018 года американский Госдеп одобрил продажу украинской стороне 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму $47 млн. В мае сообщалось, что украинская национальная гвардия получила 500 американских гранатометов RSRL-1.

Фактически, с первых месяцев силовой операции в Донбассе украинские военные получали от Вашингтона бронеавтомобили, беспилотники, радиолокационные системы, обмундирование и экипировку.

Что касается противотанковых комплексов Javelin, то американские власти запретили использовать их на юго-востоке страны.

Стоит добавить, что только в 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады военной помощи на 40 миллионов долларов.

Со своей стороны, власти России неоднократно предупреждали, что передача Киеву летального оружия может привести к эскалации ситуации на Донбассе и многочисленным жертвам с обеих сторон конфликта. Сейчас за ситуацией на линии разграничения следит ОБСЕ и выводы ее специалистов далеки от позитивных.