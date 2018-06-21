В Голливуде предложили посадить сына Трампа в клетку с педофилами

Голливудский актер Питер Фонда в своем Twitter резко отозвался о семье президента Дональда Трампа, предложив посадить его сына в клетку с педофилами.

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По этому поводу первая леди США Меланья Трамп сообщила в Секретную службу, отвечающей за охрану президентской семьи, об угрозах со стороны американского актера.

Полностью фраза Фонды звучила так: "мы должны вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами".

Сообщается, таким образом общественность выступает против разделения семей мигрантов. Через некоторое время пост был удален, но скандал уже грянул.

По данным РИА Новости, вопрос о разлучении семей перерос в масштабный кризис. Власти задерживают нелегально переходящие границу семьи, после чего взрослых отправляют в изоляторы, а детей забирают от родителей. Хотя Трамп уже подписал распоряжение о запрете подобной практики.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что американская первая леди решила не придавать особого значения скандалу с порно-актрисой Сторми Дэниелс , заявившей, что у нее были отношения с лидером США. В этой ситуации она верит своему мужу, который отрицает эту связь. Об этом сообщил экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

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