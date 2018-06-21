Телеведущую в США застыдили за лицемерный плач в эфире. Видео

Пользователи социальных сетей раскритиковали политического обозревателя американского кабельного телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу за крокодиловы слезы в прямом эфире.

Когда ведущая читала новость о том, как должностные лица разлучают детей мигрантов с родителями на границе США, она вдруг спрятала глаза, словно скрывая слезы, но затем усмехнулась, как будто пытаясь нивелировать неловкость. Однако вернуть самообладание журналистке так и не удалось, и она завершила программу.

Зрители, обсуждая произошедшее в интернете, разделились во мнениях. Часть посчитала, что ведущая была искренна в своем выражении сочувствия детям, которых отрывают от родных, и посоветовали остальным поучиться у нее человечности. Иные же сочли весь этот спектакль фарсом. Пользователь @bminoske саркастически прокомментировал зрелище: "И Оскар достается…"

Надо сказать, что Рейчел Мэддоу — не первая ведущая, попавшая в неловкое положение во время эфира.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", ведущая канала ABC однажды размечталась во время выпуска новостей. Когда после сюжета камера вернулась в студию, она застала Наташу Экселби задумчиво разглядывающей ручку в своих руках.

Заметив, что находится в прямом эфире, женщина так перепугалась, что от шока открыла рот. Запись, конечно, выложили в Сеть.

Гораздо более неприятная ситуация с политической точки зрения произошла во время одного из утренних эфиров телеканала BBC. Тогда телеведущая передачи BBC Breakfast Нага Манчетти, анонсируя скорый приход в студию первого министра Шотландии Николы Старджен, выдала в эфир неверную картинку. На телеэкранах в этот момент вместо министра появилась… горилла.

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