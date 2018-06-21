Телеведущую в США застыдили за лицемерный плач в эфире. Видео

Пользователи социальных сетей раскритиковали политического обозревателя американского кабельного телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу за крокодиловы слезы в прямом эфире.
Когда ведущая читала новость о том, как должностные лица разлучают детей мигрантов с родителями на границе США, она вдруг спрятала глаза, словно скрывая слезы, но затем усмехнулась, как будто пытаясь нивелировать неловкость. Однако вернуть самообладание журналистке так и не удалось, и она завершила программу.
Зрители, обсуждая произошедшее в интернете, разделились во мнениях. Часть посчитала, что ведущая была искренна в своем выражении сочувствия детям, которых отрывают от родных, и посоветовали остальным поучиться у нее человечности. Иные же сочли весь этот спектакль фарсом. Пользователь @bminoske саркастически прокомментировал зрелище: "И Оскар достается…"
Надо сказать, что Рейчел Мэддоу — не первая ведущая, попавшая в неловкое положение во время эфира.
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", ведущая канала ABC однажды размечталась во время выпуска новостей. Когда после сюжета камера вернулась в студию, она застала Наташу Экселби задумчиво разглядывающей ручку в своих руках.
Заметив, что находится в прямом эфире, женщина так перепугалась, что от шока открыла рот. Запись, конечно, выложили в Сеть.
Гораздо более неприятная ситуация с политической точки зрения произошла во время одного из утренних эфиров телеканала BBC. Тогда телеведущая передачи BBC Breakfast Нага Манчетти, анонсируя скорый приход в студию первого министра Шотландии Николы Старджен, выдала в эфир неверную картинку. На телеэкранах в этот момент вместо министра появилась… горилла.
Читайте также:
Ведущая замечталась в прямом эфире и испытала настоящий ужас. ВИДЕО
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" отправились в Средиземное море.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.
Власть Украины, упорно добивавшаяся превращения страны в сырьевую колонию Запада, нуждается в первобытном нацизме для поддержания собственной жизнеспособности.