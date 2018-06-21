Как Ким Чен Ын среагировал на шутку Помпео о его убийстве

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время апрельской встречи с госсекретарем США Майком Помпео напомнил о всех предыдущих высказываниях в его адрес.
По данным издания Vanity Fai, которое ссылается на бывшего помощника Помпео, в апреле в ходе первой встречи с Помпео, который на тот момент еще был главой ЦРУ, Ким Чен Ын напомнил ему об этих словах.
"Но Помпео не дрогнул. Глава ЦРУ пошутил, что он все еще пытается убить Ким Чен Ына, и оба засмеялись", - пишут журналисты.
Напомним, экс-глава ЦРУ Майк Помпео занял пост госсекретаря США 26 апреля 2018 года, сменив на этом посту Рекса Тиллерсона.
До того, как он официально занял новую должность, Помпео побывал с визитом в КНДР. Издание The Washington Post пишет, что директор ЦРУ посещал Пхеньян, где проводил переговоры с лидером Северной Кореи. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию.
Как ранее писала "Правда.Ру", президент США Дональд Трамп неспроста был так одержим Северной Кореей с тех самых пор, как он занял президентское кресло в Белом доме. У Северной Кореи всегда был масштабный ядерный потенциал, а его часть была нацелена как раз в сторону Штатов.
Более того, страна регулярно проводила испытания своего арсенала, что сегодня, в эпоху глобализации и "относительного мира", кажется абсолютно абсурдным и бестактным, несмотря на то что в каждой стране мира полным ходом идет военный прогресс.
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