Украина готовится поклониться НАТО

Верховная рада Украины намерена принять закон «О национальной безопасности», который переводит все силовые структуры Украины на стандарты НАТО.

Украинские депутаты планируют проголосовать к саммиту НАТО, который состоится в середине июля в Брюсселе.

Самая главная проблема для Украины - это решить разногласия с Венгрией, которая вполне может заблокировать контакты между Украиной и НАТО, а также применить вето в рамках ЕС.

Напомним, Будапешт начал применять право вето к решениям о переговорах между украинским руководством и альянсом. В НАТО все решения принимаются консенсусом. Венгрия выступила против, сорвав несколько планировавшихся встреч.

Власти страны таким образом выступили против нового украинского закона об образовании. До принятия нового закона представители нацменьшинства, компактно проживающего в Закарпатье, имели возможность обучаться в школе исключительно на венгерском языке. Новым законом вентров этого права лишили.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что общался по поводу конфликта с руководством Украины и Венгрии. А госсекретарь США Майкл Помпео в конце мая попросил главу МИД Венгрии Петера Сийярто поддержать взаимодействие Украины с НАТО.

Таким образом, Украина получила приглашение на саммит НАТО в Брюсселе, в рамках которого запланирован ряд двусторонних переговоров. Кроме того, планируется проведение заседания Комиссии Украина-НАТО.

Ранее Украина получила статус "страны-аспиранта" НАТО. И по этому поводу политологи и "эксперты" уже стали строить далеко идущие выводы на тему того, что Украина скоро вступит в альянс.

В частности, в оппозиционном телеграмм-канале "Oberleutnant_Eggert" пишут: "Украина получила статус "страны-аспиранта" НАТО. Переводя с жаргона, речь идет об официальном признании стремления страны вступить в альянс. Это будет означать более тесное сотрудничество с альянсом по военной линии, более близкие партнерские отношения и активное обучение украинских военных в учебных заведениях стран НАТО. Я лично уверен, что полноценное вступление Украины и Грузии в альянс - вопрос максимум десяти лет".

Вот только "аспирантство", несмотря на звучное название, не значит ничего кроме подтверждения статуса "желающих вступить в блок".

Напомним, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко заявил: "это обозначает только фантазии в умах украинских политиков. Разумеется, ни о каком членстве Украины в НАТО речи не идёт по определению и идти не будет. Страна не готова к этому по параметрам своих вооружённых сил, состоянию экономики и масштабной коррупции.

Кроме того, Украина ведёт гражданскую войну на востоке. При этом, эксперт добавил, что «с таким же успехом они могут присвоить себе статус страны-профессора или страны-доцента. Кроме смеха, это ничего не вызывает".

Но тут есть несколько нюансов, и главный из них, а зачем, собственно, Североатлантическому Альянсу включать в свой состав Украину, если она, фактически, и так уже его, Альянса, собственность.

Дело в том, что еще с 2015 года украинские войска тренируются под руководством американских и канадских инструкторов на базе в Яворове.

При этом, продажи оружия официальному Киеву также идут полным ходом, и ряд государств-членов НАТО получает от этого прибыль. И что самое главное, НАТО сейчас совершенно не обязано наводить хоть какую-то видимость порядка во всем этом украинском хаосе. Согласно закону, они и так могут вводить в страну войска и признавать Украину равной для этого вовсе необязательно.