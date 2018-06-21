Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украина готовится поклониться НАТО

Мир

Верховная рада Украины намерена принять закон «О национальной безопасности», который переводит все силовые структуры Украины на стандарты НАТО.

Украина готовится поклониться НАТО. 388439.jpeg

Украинские депутаты планируют проголосовать к саммиту НАТО, который состоится в середине июля в Брюсселе.

Самая главная проблема для Украины - это решить разногласия с Венгрией, которая  вполне может заблокировать контакты между Украиной и НАТО, а также применить вето в рамках ЕС. 

Напомним, Будапешт начал применять право вето к решениям о переговорах между украинским руководством и альянсом. В НАТО все решения принимаются консенсусом. Венгрия выступила против, сорвав несколько планировавшихся встреч.

Власти страны таким образом выступили против нового украинского закона об образовании. До принятия нового закона представители нацменьшинства, компактно проживающего в Закарпатье, имели возможность обучаться в школе исключительно на венгерском языке. Новым законом вентров этого права лишили.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что общался по поводу конфликта с руководством Украины и Венгрии. А госсекретарь США Майкл Помпео в конце мая попросил главу МИД Венгрии Петера Сийярто поддержать взаимодействие Украины с НАТО. 

Таким образом, Украина  получила приглашение на саммит НАТО в Брюсселе, в рамках которого запланирован ряд двусторонних переговоров. Кроме того, планируется проведение заседания Комиссии Украина-НАТО. 

Ранее Украина получила статус "страны-аспиранта" НАТО. И по этому поводу политологи и "эксперты" уже стали строить далеко идущие выводы на тему того, что Украина скоро вступит в альянс.

В частности, в оппозиционном телеграмм-канале "Oberleutnant_Eggert" пишут: "Украина получила статус "страны-аспиранта" НАТО. Переводя с жаргона, речь идет об официальном признании стремления страны вступить в альянс. Это будет означать более тесное сотрудничество с альянсом по военной линии, более близкие партнерские отношения и активное обучение украинских военных в учебных заведениях стран НАТО. Я лично уверен, что полноценное вступление Украины и Грузии в альянс - вопрос максимум десяти лет".

Вот только "аспирантство", несмотря на звучное название, не значит ничего кроме подтверждения статуса "желающих вступить в блок".

Напомним, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко заявил: "это обозначает только фантазии в умах украинских политиков. Разумеется, ни о каком членстве Украины в НАТО речи не идёт по определению и идти не будет. Страна не готова к этому по параметрам своих вооружённых сил, состоянию экономики и масштабной коррупции.

Кроме того, Украина ведёт гражданскую войну на востоке. При этом, эксперт добавил, что «с таким же успехом они могут присвоить себе статус страны-профессора или страны-доцента. Кроме смеха, это ничего не вызывает".

Но тут есть несколько нюансов, и главный из них, а зачем, собственно, Североатлантическому Альянсу включать в свой состав Украину, если она, фактически, и так уже его, Альянса, собственность.

Дело в том, что еще с 2015 года украинские войска тренируются под руководством американских и канадских инструкторов на базе в Яворове.

При этом, продажи оружия официальному Киеву также идут полным ходом, и ряд государств-членов НАТО получает от этого прибыль. И что самое главное, НАТО сейчас совершенно не обязано наводить хоть какую-то видимость порядка во всем этом украинском хаосе. Согласно закону, они и так могут вводить в страну войска и признавать Украину равной для этого вовсе необязательно.

 

Единоросы признали банкротство созданной ими пенсионной системы Единоросы признали банкротство созданной ими пенсионной системы

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы нато киев оружие украина
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Криптобиржи
Tether провели очередной аудит. На этот раз, с участием бывшего директора ФБР
Криптобиржи
Bithumb взломали: южнокорейская криптобиржа потеряла “всего” $32 миллиона
Читательский топ
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Новости Все >
La Croix: иностранные туристы приехали "делать любовь" с русскими
Как Ким Чен Ын среагировал на шутку Помпео о его убийстве
"Мудрости не нажил": Пушков прокомментировал критику Кикабидзе в адрес СССР
Тренер сборной Уругвая: "Выбор - выиграть у России или умереть"
Чиновников озолотят за согласие работать в провинции
Украина готовится поклониться НАТО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Россия вывела ударный флот против авианосцев США

Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг"  отправились  в Средиземное море.

Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Наука и техника
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Общество
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Власть
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Украина
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России
Наука и техника
БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России
Общество
Бонусом к бензину: в России "подорожает" загранпаспорт
Общество
СМИ: четверть умерших провинциалов не доживает до пенсии
Любовь Степушова Космические войска США: создают — ну и пусть создают? Любовь Степушова Станислав Варыханов В глобальном потеплении повинны США Станислав Варыханов Марина Тальская Карточный расклад: четыре сбоку - ваших нет Марина Тальская
Комментарии
Пять вариантов: в США рассказали, что Россия может сделать с Украиной
"Мудрости не нажил": Пушков прокомментировал критику Кикабидзе в адрес СССР
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Украина готовится поклониться НАТО
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Дома реновации в "новой" Москве начнут строить в этом году
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Единоросы признали банкротство созданной ими пенсионной системы
Украина готовится поклониться НАТО
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Украина готовится поклониться НАТО
CNN рассказала о забитых Путиным голах на ЧМ-2018
Пять вариантов: в США рассказали, что Россия может сделать с Украиной
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Мир
Что России даст Чемпионат мира по футболу

Политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что хоть Россия и не футбольная страна, чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам. Прежде всего, Чемпионат мира по футболу - 2018 откроет глаза на Россию простым людям в других странах и поставит западных политиков на место.

Что России даст Чемпионат мира по футболу
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Мир
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
Ближний Восток
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Мир
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Евросоюз снова расчесал толерантность
Мир
Евросоюз снова расчесал толерантность
Госдеп считает своих граждан неадекватными
США и Канада
Госдеп считает своих граждан неадекватными
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Южная Азия
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Украина
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Бывший СССР
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался