"Мудрости не нажил": Пушков прокомментировал критику Кикабидзе в адрес СССР

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал резкие высказывания грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе об СССР, которыми тот поделился в интервью изданию Deutsche Welle.
Пушков отметил в "Твиттере", что именно благодаря СССР Кикабидзе "стал тем, кем он есть", в противном случае он мог бы иметь судьбу "малоизвестного певца с окраины Европы". "Годы он набрал, мудрости — нет", — резюмировал сенатор.
Напомним, что Вахтанг Кикабидзе признался изданию, что очень обрадовался, когда стало известно о распаде СССР, и даже накрыл по такому случаю стол. Он отметил, что невозможно было поверить, "что такую огромную махину можно разнести в пух и прах". Артист эмоционально высказался о гербе государства, в котором вырос и сформировался: "Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать".
Единственной положительной чертой тех лет Кикабидзе назвал взаимное уважение людей. "Духовность была. Мы даже не задумывались, почему, но мы знали, что мы обязаны в этой стране жить", — вспоминает артист.
Кикабидзе поделился с изданием своим мнением, что в современной России видны изъяны СССР и что сейчас в стране все развивается по советскому сценарию.
Артист также не скрыл свои взгляды на конфликт Москвы и Тбилиси в 2008 году, отметив, что его нельзя было избежать, поскольку в регионе происходила "ползучая аннексия". По его словам, колючую проволоку, обозначающую границу, постоянно передвигали, граждане не имели возможности ходить на могилы родных и в церковь, люди пропадали из-за нарушения границы, которая, по его мнению, была фиктивна, так как данные территории исторически принадлежала Грузии.
В то время Вахтанг Кикабидзе написал провокационную песню по мотивам событий на Кавказе, в которой Россия представала агрессором, вторгшимся в Грузию. В припеве композиции были такие слова: "Вы меня не предали, разочаровали".
В 2014 же году, во время начала украинских событий, он отмечал, что если бы был сейчас молодым, принял бы участие в спецоперации на востоке Украины, и называл президента России Владимира Путина "политиком черной силы".
Читайте также:
Кикабидзе рассказал, как ненавидел СССР и радовался его развалу
Кикабидзе записал антироссийскую песню о несчастной Грузии
Вахтанг Кикабидзе: Был бы молодым, тоже бы стал карателем
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" отправились в Средиземное море.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что хоть Россия и не футбольная страна, чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам. Прежде всего, Чемпионат мира по футболу - 2018 откроет глаза на Россию простым людям в других странах и поставит западных политиков на место.