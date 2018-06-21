"Мудрости не нажил": Пушков прокомментировал критику Кикабидзе в адрес СССР

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал резкие высказывания грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе об СССР, которыми тот поделился в интервью изданию Deutsche Welle.

Пушков отметил в "Твиттере", что именно благодаря СССР Кикабидзе "стал тем, кем он есть", в противном случае он мог бы иметь судьбу "малоизвестного певца с окраины Европы". "Годы он набрал, мудрости — нет", — резюмировал сенатор.

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе признался изданию, что очень обрадовался, когда стало известно о распаде СССР, и даже накрыл по такому случаю стол. Он отметил, что невозможно было поверить, "что такую огромную махину можно разнести в пух и прах". Артист эмоционально высказался о гербе государства, в котором вырос и сформировался: "Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать".

Единственной положительной чертой тех лет Кикабидзе назвал взаимное уважение людей. "Духовность была. Мы даже не задумывались, почему, но мы знали, что мы обязаны в этой стране жить", — вспоминает артист.

Кикабидзе поделился с изданием своим мнением, что в современной России видны изъяны СССР и что сейчас в стране все развивается по советскому сценарию.

Артист также не скрыл свои взгляды на конфликт Москвы и Тбилиси в 2008 году, отметив, что его нельзя было избежать, поскольку в регионе происходила "ползучая аннексия". По его словам, колючую проволоку, обозначающую границу, постоянно передвигали, граждане не имели возможности ходить на могилы родных и в церковь, люди пропадали из-за нарушения границы, которая, по его мнению, была фиктивна, так как данные территории исторически принадлежала Грузии.

В то время Вахтанг Кикабидзе написал провокационную песню по мотивам событий на Кавказе, в которой Россия представала агрессором, вторгшимся в Грузию. В припеве композиции были такие слова: "Вы меня не предали, разочаровали".

В 2014 же году, во время начала украинских событий, он отмечал, что если бы был сейчас молодым, принял бы участие в спецоперации на востоке Украины, и называл президента России Владимира Путина "политиком черной силы".

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