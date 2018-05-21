Сотрудники ФСБ обнародовали видеозапись допроса участника экстремистской группировки, арестованного в Крыму.
По словам задержанного, имя которого держится в секрете, он и некий Александр Третьяков получили от Эрола Велиева, помощника депутата Верховной рады Мустафы Джемилева, задание поджечь дом муфтия Крыма.
Он также пояснил, что Велиев приказал им "купить две бутылки с вином, чтобы замешать в них коктейль Молотова". От выполнения задания молодой человек отказался, так как могли "пострадать невинные люди".
21 мая в российской ФСБ сообщили о раскрытии в Крыму группы экстремистов. По данным спецслужбы, в январе 2018 года они напали на дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева.
Целью группировки являлись атаки на "пророссийски настроенных" крымских татар и "нагнетание межнациональной напряженности".
Напомним, 16 марта 2014 года население Крыма проголосовало на референдуме, сделав свой выбор в пользу присоединения к России и выхода из состава Украины, восстановив, таким образом, историческую справедливость. Спровоцировал крымский референдум антироссийский переворот, произошедший ранее в Киеве.
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