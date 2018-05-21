В России составили рейтинг городов, чьи жители чаще всего используют в речи нецензурную брань.
Как следует из социологического опроса, проведенного маркетинговым агентством Zoom Market, первое место в рейтинге возглавляет Пермь.
На втором и третьем месте расположились Воронеж и Иваново.
Топ-10 самых матерящихся городов включает в себя Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.
Отметим, что Москва заняла в рейтинге 19 место, а Санкт-Петербург - 23-е. На последнем месте в этом списке оказалась Казань.
Замкнула список "самых матерящихся городов России" Казань. Отметим, что в исследовании задавались всего три вопроса: "Вы ругаетесь матом?", "Как часто вы ругаетесь матом?" и "Сегодня вы ругались матом?".
"Правда.Ру" ранее отмечала, что российские города оценили на предмет чистоты. Рейтинг составила общественная организация "Зеленый Патруль". В субъектах поставили "оценку" качеству воздуха, воды и почвы, внедрению природоохранных технологий на предприятиях, состоянию хранилищ отходов.
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