Западные инвесторы: дефолта не будет, "Раша" устояла

Судя по всему, в ближайшей перспективе России дефолт не грозит. В Университете имени Плеханова провели исследование, в котором возможности рисков проверялись на базе котировок страховок от дефолта — CDS (инструмент страхует кредитора от банкротства заемщика) по российским государственным облигациям. Как уточняют "Известия", специалисты констатируют, что Россия благополучно держит экономический удар в стрессовые моменты и нивелирует риски по своим бумагам.

Новые американские санкции не внесли для инвесторов корректив в оценку риска российского дефолта по гособлигациям в пятилетней перспективе. Он составляет лишь 10,1 процента.

Напомним, что в 2008-м риск дефолта во время кризиса составлял 60 процентов.

По словам одного из авторов исследования Дениса Домащенко, котировки российских CDS сейчас составляют 136 пунктов, что свидетельствует о благонадежности России как заемщика. Американские санкции, принятые в апреле, изменили ситуацию лишь на 8,4 пункта, а дефолтовые риски — на 1-2 процента.

Во время российского кризиса 2014-2015 годов риски дефолта измерялись цифрой — 23 процента. Таковы они сейчас на Украине. И это самый низкий результат в рейтинге. Легче ситуация у Аргентины и Бахрейна. Россия стоит на восьмой позиции, на шаг впереди ЮАР и в компании Мексики и Колумбии.

Максимально надежные для кредитования партнеры — Германия, Франция, Америка, Великобритания и Япония. Их процент риска колеблется в диапазоне от 1,1 до 2,4 процента.

При этом, что интересно, в исследовании наиболее стабильными оказываются страны с устойчивой политической обстановкой, как Япония, а вовсе не государства с наименьшим государственным долгом, как можно было бы подумать (к слову, у Страны восходящего солнца он составляет 253 процента к объему ВВП).

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