Fox News: если Ким не встанет на колени, Трамп нажмет кнопку

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и верховным лидером КНДР Ким Чен Ыном могут состояться в самое ближайшее время. Обе стороны вроде как готовы сесть за стол переговоров, но долгожданная встреча все откладывается и откладывается. Ранее, например, Трамп сообщил, что встреча с главой КНДР состоится 12 июля в Сингапуре. Но министерство иностранных дел Северной Кореи тут же заявило, что Пхеньян не согласится на участие в саммите со Соединенным штатами Америки, пока последние будут настаивать на ядерном разоружение КНДР.

По словам The New York Times, президент США был крайне рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от участия в переговорах.

Военное решение конфликта с КНДР станет единственно возможно, если Пхеньян снова попытается обмануть США в ходе столь ожидаемых переговоров. С такими словами выступил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Если представители Северной Кореи не объявятся на переговорах, это будет означать одно — конец дипломатии. Если же они будут играть с Трампом и пытаться его обмануть — это означает, что военный конфликт будет единственно возможной вещью, и, если он состоится, должен сказать, что победим мы, а КНДР проиграет", — сказал Грэм.

Дональд Трамп же заявил, что планирует решить проблему КНДР в течение своего нынешнего срока на посту главы государства. По словам Линдси Грэма, президент США заинтересован в том, чтобы обе стороны были довольны конечным разрешением ситуации.

"Если же Корея откажется от переговоров или будет играть с нами, то мы решим эту проблему быстро и радикально. Мы раз и навсегда покончим с исходящей от корейцев угрозы для американской земли, и я позволю вам самим догадаться, как это может выглядеть", — отметил Грэм.

Сенатор также утверждал, что США не собираются добиваться свержения лидера КНДР Ким Чен Ына или же насаждать демократию в этой стране. "Мы пытаемся заставить их отказаться от программы по созданию ядерного оружия", — сказал он.

Как ранее писала "Правда.Ру", в противостоянии с КНДР Соединенные штаты Америки не могут не учитывать позицию Москвы и Пекина. Российское правительство уже давно заявило, что не поддерживает "ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна", но и не позволит Вашингтону вступить с Пхеньяном в открытый военный конфликт. Китай же и вовсе заявил, что защитит КНДР от американской агрессии. Вашингтон же в ответ пригрозил Пекину торговой войной.

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