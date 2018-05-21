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Источник Правда.Ру

Contra Magazin: от вторжения США защищает только ядерное оружие

Мир

Страны мира должны иметь свое ядерное оружие, чтобы обезопасить себя от нападения США.

Contra Magazin: от вторжения США защищает только ядерное оружие. 387058.jpeg

Об этом пишет журналист Contra Magazin Марко Майер. По его словам, ядерное оружие - это страшное оружие массового поражения, но если бы у России и Китая не было ядерных бомб, то СШа уже бы их атаковали.

Автор отмечает, что без ядерных бомб Индия и Пакистан давно бы друг друга уничтожили, а Израиль без этого оружия вообще бы не существовал.

В настоящее время не исключено, что Ирану и Саудовской Аравии оно тоже понадобится, говорится в материале.  В этом смысле лозунг "ядерное оружие для всех" должен звучать на всей Земле, поскольку большие военные кампании стали бы маловероятными. "И американцы не смогли бы больше оккупировать любую страну", - резюмирует автор Contra Magazin.

Напомним, ранее разведка США озаботилась строительством в России бункеров «Судного дня». Американские СМИ наперебой заговорили о ядерной угрозе, исходящей от РФ. 

Как пояснил изданию доктор военных наук, член корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков, в армии России существует такое понятие, как система командных пунктов.

Со временем системы управления меняются, "от и вся игра. Сегодня российские вооруженные силы решают задачу обеспечения устойчивости управления в самых различных условиях".

Сивков подчеркнул, что так как обострение международной обстановки очевидное, и  "учитывая тот факт, что угроза войны против России это абсолютная реальность, у России единственный сегодня козырь - это ядерное оружие. Поэтому, обеспечить возможность нанесения ответного ядерного удара мы должны".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением, что военные США готовят вооружённые силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России.

Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве, пояснил, что сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе препятствует ядерному разоружению.

По его словам, оно сопровождается "дестабилизирующей практикой совместных ядерных миссий". В рамках этих миссий, считает Лавров, "неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов".

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"Россию защищает возможность ответить ядерным ударом"
Темы сша нападение ядерное оружие
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