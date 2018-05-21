Contra Magazin: от вторжения США защищает только ядерное оружие

Страны мира должны иметь свое ядерное оружие, чтобы обезопасить себя от нападения США.

Об этом пишет журналист Contra Magazin Марко Майер. По его словам, ядерное оружие - это страшное оружие массового поражения, но если бы у России и Китая не было ядерных бомб, то СШа уже бы их атаковали.

Автор отмечает, что без ядерных бомб Индия и Пакистан давно бы друг друга уничтожили, а Израиль без этого оружия вообще бы не существовал.

В настоящее время не исключено, что Ирану и Саудовской Аравии оно тоже понадобится, говорится в материале. В этом смысле лозунг "ядерное оружие для всех" должен звучать на всей Земле, поскольку большие военные кампании стали бы маловероятными. "И американцы не смогли бы больше оккупировать любую страну", - резюмирует автор Contra Magazin.

Напомним, ранее разведка США озаботилась строительством в России бункеров «Судного дня». Американские СМИ наперебой заговорили о ядерной угрозе, исходящей от РФ.

Как пояснил изданию доктор военных наук, член корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков, в армии России существует такое понятие, как система командных пунктов.

Со временем системы управления меняются, "от и вся игра. Сегодня российские вооруженные силы решают задачу обеспечения устойчивости управления в самых различных условиях".

Сивков подчеркнул, что так как обострение международной обстановки очевидное, и "учитывая тот факт, что угроза войны против России это абсолютная реальность, у России единственный сегодня козырь - это ядерное оружие. Поэтому, обеспечить возможность нанесения ответного ядерного удара мы должны".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением, что военные США готовят вооружённые силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России.

Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве, пояснил, что сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе препятствует ядерному разоружению.

По его словам, оно сопровождается "дестабилизирующей практикой совместных ядерных миссий". В рамках этих миссий, считает Лавров, "неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов".

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