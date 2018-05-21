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Источник Правда.Ру

Дикость какая: Порошенко честно рассказал о своей миссии

Мир

Президент Украины Петр Порошенко заявил о своей главной миссии руководителя государства.

Дикость какая: Порошенко честно рассказал о своей миссии. 387053.jpeg

По словам Порошенко, он обязан завершить вывод страны из "смертельно опасной зоны тяготения" к Российской империи.

Порошенко объявил об этом во время церемонии памяти жертв политических репрессий. По его словам, Украина сейчас проводит политику восстановления национальной памяти украинского народа.

В приоритетах государства - также обеспечение "соблюдения гуманизма и демократии, прав и свободы человека". Порошенко добавил, что будет продолжать эту работу столько, "сколько даст силы Господь Бог" и украинский народ.

Порошенко подчеркнул, что его "миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, - сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи". 

Отметим, что на Украине в рамках программы декоммунизации переименованы города и снесены памятники Владимиру Ленину. 

Остается ответить на вопрос, удастся ли реализовать американо-украинский план по захвату и последующему восстановлению Донбасса? Как ранее сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров, современные российские комплексы типа "Корнет" превосходят "Джавелины" по своим тактико-техническим характеристикам и "в случае необходимости могут быть переданы Донецкой и Луганской народным республикам". По словам эксперта "Правды.Ру", республики и сейчас располагают "советскими средствами", которые "достаточно эффективны, как показала война в Сирии", например, ПТРК "Конкурс".

Однако самым главным ответом на агрессию будет признание Россией ЛДНР со всеми вытекающими последствиями, сказал Михаил Александров в интервью "Правде.Ру".

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Темы миссия украина порошенко
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