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Источник Правда.Ру

Украина готовит "случайный" химический удар по Донбассу

Мир

Специалисты Детского фонда ООН UNICEF официально сообщили о повреждении труб с хлором на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Украина готовит "случайный" химический удар по Донбассу. 387049.jpeg
Фото: flickr.com/OSCE

Украинские власти опровергли это сообщение сразу. На данный момент известно, что станция, обеспечивающая водой около 400 тыс. людей по обе стороны от линии разграничения, не работает из-за обстрелов.

Как пишет Независимая газета, ДФС подает воду в подконтрольные Украине Авдеевку, Красногоровку, Верхнеторецкое и прилегающие населенные пункты.

На территории ЛДНР вода оттуда поступает в Донецк (в Петровский, Кировский, Куйбышевский районы), Ясиноватую, Красный Партизан, Васильевку и пригороды.

Отметим, что 17 мая стало известно об очередной остановке работы ДФС из-за обстрелов. К тому же, в первый раз с начала конфликта появилось сообщение о повреждении хлоропровода.

Анонимный источник с украинской стороны пояснил изданию, что новость обнародовал Детский фонд ООН UNICEF, поскольку "ранее организовал работу экспертов (так называемых риск-менеджеров), которые решают вопросы поставок питьевой воды для жителей Донбасса".

По его словам, вода в ДНР/ЛНР поставляется с очистных сооружений у Ясиноватой и Попасной. Реагенты для обеззараживания воды (жидкий хлор) завозятся при помощи Международного комитета Красного Креста и правительства Швейцарии.

Отсюда и информация из первых рук. Поставки реагента организованы небольшими партиями, их осуществляют после того, как риск-менеджеры договорятся о прекращении обстрелов со всеми сторонами конфликта.

Источник подчеркнул, что ситуация обострилась настолько, что договоренности ставятся под сомнение, а наблюдатели ОБСЕ взывают к сторонам конфликта с призывом пересмотреть тактические подходы, ибо последние чреваты случайно катастрофой.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Европа признала Россию оккупантом Донбасса. ПАСЕ одобрила поправку в резолюцию, в которой сказано, что районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем нашей страны.

Читайте больше:

Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу

 

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Темы днр хлор украина
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