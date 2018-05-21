Специалисты Детского фонда ООН UNICEF официально сообщили о повреждении труб с хлором на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
Украинские власти опровергли это сообщение сразу. На данный момент известно, что станция, обеспечивающая водой около 400 тыс. людей по обе стороны от линии разграничения, не работает из-за обстрелов.
Как пишет Независимая газета, ДФС подает воду в подконтрольные Украине Авдеевку, Красногоровку, Верхнеторецкое и прилегающие населенные пункты.
На территории ЛДНР вода оттуда поступает в Донецк (в Петровский, Кировский, Куйбышевский районы), Ясиноватую, Красный Партизан, Васильевку и пригороды.
Отметим, что 17 мая стало известно об очередной остановке работы ДФС из-за обстрелов. К тому же, в первый раз с начала конфликта появилось сообщение о повреждении хлоропровода.
Анонимный источник с украинской стороны пояснил изданию, что новость обнародовал Детский фонд ООН UNICEF, поскольку "ранее организовал работу экспертов (так называемых риск-менеджеров), которые решают вопросы поставок питьевой воды для жителей Донбасса".
По его словам, вода в ДНР/ЛНР поставляется с очистных сооружений у Ясиноватой и Попасной. Реагенты для обеззараживания воды (жидкий хлор) завозятся при помощи Международного комитета Красного Креста и правительства Швейцарии.
Отсюда и информация из первых рук. Поставки реагента организованы небольшими партиями, их осуществляют после того, как риск-менеджеры договорятся о прекращении обстрелов со всеми сторонами конфликта.
Источник подчеркнул, что ситуация обострилась настолько, что договоренности ставятся под сомнение, а наблюдатели ОБСЕ взывают к сторонам конфликта с призывом пересмотреть тактические подходы, ибо последние чреваты случайно катастрофой.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что Европа признала Россию оккупантом Донбасса. ПАСЕ одобрила поправку в резолюцию, в которой сказано, что районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем нашей страны.
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