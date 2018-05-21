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Источник Правда.Ру

"Присоединяйтесь к русским": Клинтон выступила в шапке-ушанке

Мир

Экс-кандидат в лидеры США Хиллари Клинтон побывала на выпускном мероприятии в Йельском университете. Традиционно на таких встречах Клинтон удивляет аудиторию диковинными головными уборами. На этот раз его выбор пал на русскую шапку-ушанку.

Объясняя, что заставило ее отдать предпочтение именно такой шапке, Клинтон отметила то ли в шутку, то ли всерьез: "Если вы не можете победить их, присоединитесь к ним".

История с русским предметом гардероба в контексте с Хилари Клинтон заставила СМИ вспомнить недавние обвинения в ее адрес со стороны Дональда Трампа, считавшего, что во время предвыборной гонки в 2016-м та была в тайном сговоре с российской властью.

Надо сказать, что отношения Хиллари Клинтон со студентами не всегда проистекали благостно. Как ранее писала "Правда.Ру", во время президентской кампании ей не удалось прочитать свою речь перед студентами колледжа в Лос-Анджелесе. Клинтон тогда была освистана и под крики о том, что ей не рады в этих стенах, вынуждена была покинуть учебное заведение.

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Темы США шапка Россия университет Хиллари Клинтон
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