Сжечь к чертям: ФСБ предотвратила теракты в Ставрополе

В Ставрополе ФСБ пресекла теракты, готовившиеся сторонником террористической организации "Исламское государство"*, сообщает ТАСС.



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В Центре общественных связей ФСБ России рассказали, что задумал террорист.

"Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство", который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств", — говорится в заявлении ЦОС.

По данным ФСБ, "объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности".

В субботу, 21 апреля, в ходе задержания сторонника ИГИЛ он оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью.

Силовики нашли у него обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, флаг ИГИЛ*, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что террористы ИГИЛ ответили атаками смертников на операцию в Мосуле. Боевики ИГИЛ в ответ на спецоперацию иракских силовиков и курдских ополченцев по освобождению Мосула провели несколько атак смертников.

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