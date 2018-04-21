"Гарри Трумэн" вышел в Средиземное море

В Средиземном море приступила к выполнению боевых задач авианосная ударная группа военно-морского флота США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн". О целях "Гарри Трумэна" и сопровождающих его кораблей не сообщается.
Новость опубликована в заявлении американских ВМС. 11 апреля авианосец начал поход в район Ближнего Востока из штата Вирджиния в сопровождении ракетного крейсера Normandy и четырех эсминцев.
Генштаб Росси назвал это "сложившейся практикой". "Мы внимательно отслеживаем ситуацию, складывающуюся вокруг Сирии и во всем регионе", — сказал генерал-лейтенант Виктор Познихир.
Ранее сообщалось, что США увеличивает свое присутствие в Черном море. В частности, 17 февраля в эту акваторию вошел американский авианосец Carney. По словам представителей американского военного ведомства, на которые ссылается CNN, наращивание количества военных судов в черноморских водах США проводят для того, чтобы "уменьшить чувствительность Москвы к активности американских военных сил в регионе".
Это, конечно очень странный метод "понижения чувствительности", и, скорее, данный ход принесет прямо противоположный результат, тем более, что "замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что прибытие второго эсминца ВМС США в Черное море является провокацией".
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