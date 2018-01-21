В Узбекистане дворец олигарха превратили в музей

В Ташкенте дворец бывшего олигарха Дмитрия Лима превратили в автомобильный музей. Лим владел крупнейшей сетью оптово-розничных рынков и считался одним из самых богатых людей страны, сообщает агентство "Фергана".

В 2009 году Лим уехал из Узбекистана в США и успел вывезти с собой только деньги, бросив другие ценности на родине. Следователи, проводившие обыск во дворце беглого олигарха, были поражены царившей там роскошью, дворец Дмитрия Лима сравнивали с покоями римского императора в самый расцвет империи. Особенно изумила силовиков коллекция раритетных автомобилей общим числом 82 штуки, при том что у Каримова на тот момент была одна "Победа", да и то подаренная дочерью.

В коллекции Лима имелись самые разные экспонаты, начиная от спортивных мотоциклов и старинных советских автомобилей и заканчивая раритетным Porshe-924 за номером 2, выпущенным в 1988 году и окрашенным в цвет "бордовый металлик".

Дворец Лима долго не могли ни под что приспособить: сначала думали устроить там детсад, потом открыли спорткомплекс "Фозилтепа". Но в 2016 году случился пожар, сгорел зимний бассейн, оставив от комплекса руины.

Недавно на территории дворца открылся единственный в Узбекистане автомобильный музей. Основу его составили раритетные машины миллиардера Лима. Но коллекция не в полном составе: часть машин олигарха находится на штрафстоянке, а часть исчезла. Из оставшихся есть и такие, которые годятся только на металлолом. Но привлекает сама территория роскошного дворца.

Окрестности дворца оскаливаются выломанными там и сям стенами, из ниоткуда в никуда ведут деревянные галереи, похожие на ребра динозавра или дракона: дракон испарился, а кости его остались. Повсюду ротонды, колоннады, балюстрады, беседки — полуразрушенные уже, как будто со времен, когда здесь жили люди, прошло не восемь лет, а пара тысячелетий. Некоторые драконы сохранились в скульптурах.

Разнообразные скульптуры из корейских сказок, фонтанчики и маленькие арыки, мостики через искусственные пруды, золотистые черепашки и витые лестницы с коваными перилами поражают воображение простого люда. А в середине дворцового комплекса — небольшой и уютный "пряничный" дом — двухэтажный резной и расписной коттедж.

От музея остается впечатление чрезвычайно колоритного и необычного места, доносящего почти сказочную уже атмосферу ташкентских девяностых, когда одни богатели, а другие разорялись с пугающей скоростью, потому что богатеть тогда было легко, а еще легче было разоряться.

Бывший дворец Дмитрия Лима — это своеобразный памятник. И смотреть на него интересно именно сейчас, пока его не отреставрировали, не отремонтировали и не привели к общему урбанистическому знаменателю, заключает издание.

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